Китай становится ближе

Партнерство между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой разворачивается все более глобально. Активное сотрудничество, переориентируя торговые потоки, открывает новые транспортные коридоры и возможности для инвестиций и реализации совместных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

Издательский дом «Коммерсантъ» принимает деятельное участие в жизни страны. На Петербургском международном экономическом форуме Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в Пекине и акционерное общество «Коммерсантъ» заключили соглашение о сотрудничестве, которое подписали руководитель Информационного делового центра Санкт-Петербурга в Пекине Кирилл Лесников и директор по региональному развитию ИД «Коммерсантъ» Александр Щелканов.

Стороны договорились о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам обмена информацией, документами, а также об участии в совместных проектах и других видах совместной деятельности.

«Мы готовим каталог делового туризма, куда сможем включить и те мероприятия, которые планируются Санкт-Петербургом для проведения в Китайской Народной Республике. Кроме того, "Коммерсантъ" готов сопровождать и освещать бизнес-миссии обеих стран. У нас есть "Клуб Ъ", в том числе в формате регаты, а также другие проекты, куда мы приглашаем партнеров из КНР»,— сказал Александр Щелканов.

От отметил, что издательский дом «Коммерсантъ» всегда уделяет пристальное внимание инвестиционным проектам и готов включаться, как крупный медиахолдинг, в совместные проекты Санкт-Петербурга и КНР для отслеживания их статуса и результатов, а также разрабатывать рекламные стратегии для китайских компаний. «Более того, выходя за рамки города, мы имеем возможность охватить фактически всю Россию, так как работаем с регионами через одно окно: региональная дирекция "Коммерсанта" покрывает уже 18 регионов, и мы можем быстро реагировать на любые новости и даже становиться посредниками между ними и китайским бизнесом»,— сказал он.

Кроме подписания соглашения, ИД «Коммерсантъ» выступил официальным информационным партнером одного из ключевых мероприятий на российско-китайском треке в рамках ПМЭФ-2026 — кейс-сессии «Новая фаза инвестиционного партнерства России и Китая: тренды и стратегии для российских регионов». Сессию провели Российско-китайская гильдия коммерции совместно с комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга.

В этом году она собрала рекордное количество представителей российских регионов. С приветственным словом к участникам обратились торговый представитель Российской Федерации в Китайской Народной Республике Алексей Дахновский; директор Центра экономических связей международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая Кэ Чжичжун; генеральный консул Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге Ло Чжанхуэй. В обсуждении трендов, преференциальных режимов и практических кейсов приняли участие ведущие эксперты, государственные деятели, лидеры бизнеса и представители ведущих СМИ. Модератором сессии выступил председатель Российско-китайской гильдии коммерции Павел Кипарисов.

«Инвестиционный климат между Россией и Китаем находится на самом высоком уровне. Отмена виз между Россией и Китаем стала положительным моментом: все барьеры сняты, количество россиян в Китае сейчас огромное. Даже появился тренд съездить в отпуск не на острова какие-нибудь, а именно в Китайскую Народную Республику: в Шэньчжэнь, в Чэнду, в Шанхай, Пекин. И туристические цели часто перерастают и в бизнес-коммуникации»,— подчеркнул Павел Кипарисов.

Прошедшие на Петербургском международном экономическом форуме мероприятия и достигнутые соглашения еще раз доказывают, что Китай действительно становится ближе.

Светлана Куликова