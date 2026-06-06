Под Петербургом потушили пожар на объекте Минобороны

В Ломоносовском районе Ленинградской области «завершены работы по ликвидации последствий возгорания» на объекте Минобороны. Пожар начался сегодня утром в Большой Ижоре после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Силы и средства Минобороны проверяют прилегающую территорию на возможное наличие взрывоопасных предметов, — сообщил чиновник. — Проверка продлится около двух часов. Ориентировочно после 17 часов жители смогут вернуться домой».

После начала пожара из расположенных поблизости домов эвакуировали более 600 человек. Примерно половину разместили в ПВР, остальные уехали к родственникам. Один человек был госпитализирован, еще трое, включая ребенка, получили помощь амбулаторно.

За ночь и утро на подлете к Санкт-Петербургу сбили 141 БПЛА. Городские власти также сообщали о последствиях на земле и о пострадавших. Трассу Санкт-Петербург — Сосновый Бор, в направлении Большой Ижоры, перекрыли.