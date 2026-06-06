Под Петербургом перекрыли трассу из-за пожара на объекте Минобороны

В Ленинградской области перекрыли движение в направлении Большой Ижоры, где во время атаки БПЛА произошел пожар на объекте Минобороны. Об этом сообщила администрация региона.

«Транспортное сообщение г. Сосновый Бор — г. Санкт-Петербург приостановлено», — уточнили в администрации. Там отметили, что на участке от Ломоносова до Петербурга ходят электрички от станции «Ораниенбаум». Также можно доехать на автобусе до станции метро «Купчино».

Губернатор области Александр Дрозденко сообщил, что в результате пожара в Ломоносовском районе пострадали четыре человека. Более 600 жителей близлежащих домов эвакуировали.