Более 600 человек эвакуировали из-за пожара на объекте Минобороны под Петербургом

Более 600 человек эвакуировали в Ленинградской области из-за пожара на объекте Минобороны, начавшегося из-за атаки беспилотников. ЧП произошло в Большой Ижоре в Ломоносовском районе. Пострадали четыре человека, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Один госпитализирован, троим оказана помощь медиков на месте, в том числе ребенку», — сообщил чиновник.

В пунктах временного размещения находятся 390 человек из числа эвакуированных, остальные уехали к родственникам.

Всего за ночь и утро в области сбили 141 БПЛА. Повреждения на земле также зафиксировали в Лужском и Волосовском районах. В Санкт-Петербурге ограничивали въезд в Кронштадт. Там отменили запланированный в рамках ПМЭФ фестиваль. В результате атаки дронов в городе пострадали три человека.