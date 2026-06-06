В Петербурге отменили фестиваль «Паруса Кронштадта» после атаки БПЛА

Музыкально-спортивный фестиваль «Паруса Кронштадта», который должен был пройти 6–7 июня в Санкт-Петербурге, отменен. Об этом сообщили в городском комитете по развитию туризма.

«Ранее вход на площадку был временно закрыт в связи с ситуацией в Кронштадте», — отметили в Ассоциации туроператоров России.

В ночь на 6 июня Петербург и Ленобласть подверглись массированной атаке БПЛА. Въезд в Кронштадт был временно закрыт. Местные власти не уточняли причины.

Фестиваль «Паруса Кронштадта» входит в официальную культурную программу Петербургского международного экономического форума. Сегодня на ПМЭФ заключительный день.