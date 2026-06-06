В Петербурге отменили фестиваль «Паруса Кронштадта» после атаки БПЛА
Музыкально-спортивный фестиваль «Паруса Кронштадта», который должен был пройти 6–7 июня в Санкт-Петербурге, отменен. Об этом сообщили в городском комитете по развитию туризма.
«Ранее вход на площадку был временно закрыт в связи с ситуацией в Кронштадте», — отметили в Ассоциации туроператоров России.
В ночь на 6 июня Петербург и Ленобласть подверглись массированной атаке БПЛА. Въезд в Кронштадт был временно закрыт. Местные власти не уточняли причины.
Фестиваль «Паруса Кронштадта» входит в официальную культурную программу Петербургского международного экономического форума. Сегодня на ПМЭФ заключительный день.