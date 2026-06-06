Бернадетт Ширак, вдова бывшего президента Франции Жака Ширака, умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщила агентству AFP ее дочь Клод Ширак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бернадетт Ширак

Фото: Michel Euler / Pool / Reuters Бернадетт Ширак

Фото: Michel Euler / Pool / Reuters

«Она мирно ушла из жизни в окружении семьи вечером в пятницу»,— рассказала дочь покойной.

Как отмечает агентство, Бернадетт Ширак была единственной первой леди в истории Франции, занимавшей политическую должность. В 1971 году ее избрали в муниципальный совет коммуны Сарран в департаменте Коррез, в 1979–2015 годах она была генеральным советником этого департамента.

Жак Ширак умер 26 сентября 2027 года на 87-м году жизни. Он был президентом Франции в 1995–2007 годах. До этого господин Ширак работал министром сельского хозяйства, премьер-министром и мэром Парижа. Его похороны в Париже посетил в том числе Владимир Путин.

О том, чем запомнится Жак Ширак, читайте в материале «Ъ».