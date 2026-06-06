Что известно об атаке БПЛА на Санкт-Петербург и Ленинградскую область

В заключительный день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) БПЛА атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Атакам, в частности, подвергся город Кронштадт, а также Лужский, Волосовский и Ломоносовский районы. В общей сложности власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщили о семи пострадавших, один из них госпитализирован. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о возгорании на объекте Минобороны в Ломоносовском районе. Что известно об атаке — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В ночь на 6 июня накануне заключительного дня ПМЭФ Санкт-Петербург подвергся массовой атаке БПЛА. В городе работали системы ПВО. Губернатор Александр Беглов призвал горожан оставаться дома. Позднее он сообщил о трех пострадавших в результате атаки. Их состояние оценивают как легкое, они выписаны из больницы. Господин Беглов предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Росавиация ввела ограничения в аэропорту Пулково.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что прошедшей ночью на территории региона сбили уничтожили 141 беспилотник. В Пулково были сняты ограничения, отменена угроза атаки БПЛА. Обломки беспилотников упали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах, уточнил господин Дрозденко. «Разрушения незначительные — посечение осколками фасадов домов и стекол», — написал глава региона в Telegram.

Итоги ПМЭФ-2026 Читать далее При этом на объекте Минобороны России в Ломоносовском районе возник пожар, уточнил господин Дрозденко. Создан оперштаб «для контроля и управления ситуацией». По его словам, силы Минобороны ликвидируют возгорание вблизи поселка Большая Ижора. «Принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием. — добавил губернатор, — Эта мера временная, надеюсь, что в течение нескольких часов все смогут вернуться в свои дома».

Утром на въезд и выезд закрывали город Кронштадт, были изменены маршруты наземного транспорта, заявили в петербургском ГКУ «Организатор перевозок». «В связи с закрытием Кронштадта на въезд и выезд движение автобусных маршрутов 1Кр, 2Л, 2Кр, 3Кр, 101, 101Э, 175, 207, 215 временно приостановлено ,— цитирует сообщение ТАСС. — А в связи с невозможностью проезда по Макаровской ул. у Докового моста трассы автобусных маршрутов 1Кр, 3Кр временно изменены». Около 11:00 мск в администрации Кронштадтского района сообщили ТАСС, что ограничения отменили, въезд в город восстановлен.

Музыкально-спортивный фестиваль «Паруса Кронштадта», который должен был пройти 6–7 июня в Санкт-Петербурге, отменен, сообщили в городском комитете по развитию туризма.

В 13:29 мск господин Дрозденко сообщил в Telegram, что тушение возгорания на объекте Минобороны в Большой Ижоре продолжается. Четыре местных жителя обратились за медпомощью, один из них госпитализирован, троим, в том числе ребенку, оказана помощь на месте. На данный момент из охранной зоны эвакуированы более 600 человек, из них 390 находятся в пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам, добавил глава региона.

Эрдни Кагалтынов