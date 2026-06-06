В трех поселках Новошахтинска отключили воду из-за ремонта

В Новошахтинске временно ограничили подачу воды из-за проведения аварийно-ремонтных работ на улице Гражданская АЗС. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.

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Отключение затронуло поселок Южный, поселок Тельмана и поселок Кирова. Ориентировочное время окончания ремонтных работ — 15:00. Отмечается, что для жителей организован подвоз воды по заявкам.

Константин Соловьев