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В трех поселках Новошахтинска отключили воду из-за ремонта

В Новошахтинске временно ограничили подачу воды из-за проведения аварийно-ремонтных работ на улице Гражданская АЗС. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отключение затронуло поселок Южный, поселок Тельмана и поселок Кирова. Ориентировочное время окончания ремонтных работ — 15:00. Отмечается, что для жителей организован подвоз воды по заявкам.

Константин Соловьев

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