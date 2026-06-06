Медведев назвал парламентские выборы в Армении нелегитимными

Результаты парламентских выборов в Армении, назначенных на 7 июня, нельзя будет считать легитимными. Об этом заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы Совбеза России Дмитрий Медеведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Замглавы Совбеза России Дмитрий Медеведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Пашинян обделался, — написал господин Медведев в своем англоязычном X, — и теперь пытается выбить всех своих соперников на выборах ... Даже Вашингтон и Брюссель не прощают подобных поступков».

Представитель МИД РФ Мария Захарова также заявляла, что Москва видит попытки властей Армении снять с выборов крупнейшие оппозиционные блоки. Такие действия, инкриминируемые армянским властям, она назвала «преступлением против демократии».

Перед выборами действующие власти Армении декларировали планы сближения с Евросоюзом. При этом в Ереване указывали на намерение продолжать партнерские отношения с ЕАЭС, пока это возможно. Российские власти подчеркивали, что одновременное членство Армении в ЕС и ЕАЭС невозможно. С конца мая Россельхознадзор начал вводить ограничения на поставки в Россию армянских продуктов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после выборов планирует приехать в Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

О выборах в Армении — в материале «Ъ» «Армения встала у развилки».