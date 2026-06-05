Армения встала у развилки

Парламентские выборы в Армении, намеченные на 7 июня, пройдут на фоне небывалого за всю историю республики геополитического накала. После восьми лет правления Никола Пашиняна и кардинальных перемен на Южном Кавказе избирателям предстоит определиться не только со следующим составом правительства, но и с тем, каким внешнеполитическим курсом пойдет Ереван: будет ли Армения и дальше сближаться с Западом или восстановит прежние отношения с Россией. В опросах по-прежнему лидирует правящая партия, но огромное число неопределившихся избирателей вносит в предстоящее голосование некоторую интригу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митинг сторонников партии «Процветающая Армения»

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Митинг сторонников партии «Процветающая Армения»

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Парламентские выборы 7 июня — первая плановая избирательная кампания в Армении после 2018 года. В тот год случилась «бархатная революция», на волне которой к власти и пришел Никол Пашинян — лидер уличных протестов, который смело бросал вызов тогдашней власти. После поражения в 44-дневной войне в Нагорном Карабахе в 2020 году страна оказалась в глубочайшем кризисе. Партия власти «Гражданский договор» оказалась в глубочайшем кризисе, но тем не менее смогла одержать победу на досрочных выборах.

За последние восемь лет в Армении изменилось очень многое. В 2023 году страна окончательно потеряла Нагорный Карабах, после чего препятствий для мирного соглашения с Азербайджаном у правящей партии, по сути, не осталось.

Никол Пашинян, в чьей предыдущей предвыборной кампании звучал тезис о праве карабахских жителей на самоопределение, сформировал новое видение — «реальная Армения» вместо «исторической». Теперь премьер призывает отказаться от утерянного прошлого и адаптироваться к новым геополитическим реалиям: ранее враждебные Азербайджан и Турция отныне станут экономическими партнерами, прежних угроз не существует.

Эти геополитические изменения во многом повлияли и на то, как партия Никола Пашиняна стала смотреть на отношения с Россией. Несколько лет назад в программе «Гражданского договора» Москва называлась стратегическим союзником, теперь таких формулировок у политической силы не найти. Зато партия упорно стоит на том, что членство страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должно оставаться замороженным: еще в 2024 году Никол Пашинян дал понять, что не намерен прощать бездействие организации во время военных операций Азербайджана.

Вместо этого правящая партия семимильными шагами устремилась к дальнейшему сближению с Евросоюзом и США. С Вашингтоном, в частности, запланирован масштабный транспортный проект «Маршрут Трампа», который соединит территорию Азербайджана с его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область Армении.

При этом Запад и сам активно втягивает Армению в свою орбиту. «Постепенно развивается тот геополитический расклад, в формировании которого нынешняя правящая группа в Армении участвует, но малозначительно. Идет борьба геополитических сил за Южный Кавказ. Россия от этой борьбы отказалась. Побеждают ее противники, которые в итоге оказывают на Армению давление, чтобы занять их позицию»,— пояснил в разговоре с “Ъ” научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян.

Оппозицию, которая критикует правительство, в том числе за разворот от России, Никол Пашинян прозвал «трехглавой партией войны».

По его утверждению, в случае ее прихода к власти страна очень скоро (согласно оценкам премьера, уже в сентябре) окажется в состоянии войны. О ком идет речь? В первую очередь о российском бизнесмене армянского происхождения Самвеле Карапетяне, лидере недавно сформированного блока «Сильная Армения», арестованном по обвинению в призывах к захвату власти.

Самвел Карапетян — глава группы компаний (ГК) «Ташир», занимающейся коммерческой недвижимостью, общественным питанием, энергетикой (ГК принадлежит компания «Электрические сети Армении», которую армянские власти собираются национализировать). Среди ключевых обещаний этой политической силы — создание 300 тыс. рабочих мест, стимулирование промышленного производства, поддержка Армянской апостольской церкви.

В части внешней политики блок выступает за стратегическое сотрудничество с Россией и ОДКБ при одновременном углублении связей с ЕС. Кампания во многом сосредоточена и на карабахском вопросе. На прошедших 3 июня дебатах политических сил представители партии неоднократно повторяли, что правящая партия «предала» жителей Арцаха (армянское название Карабаха), их права должны быть защищены.

В противостоянии с правящей партией помимо «Сильной Армении» участвует блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, которого критиковали за коррупцию во власти. Обвиняя Никола Пашиняна в утрате Нагорного Карабаха и некомпетентном управлении, Кочарян убеждает граждан, что его политический опыт позволит исправить ошибки действующей власти. Однако недовольство его фигурой в Армении сохраняется, а на вопросы о том, почему сам Кочарян за десять лет у власти не смог решить вопрос Нагорного Карабаха, он и его соратники отвечают уклончиво.

Еще один представитель так называемой старой оппозиции Армении — лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян. Один из богатейших людей страны, владелец крупного концерна «Мульти Груп» (производство коньяка, автозаправочные станции, фармацевтическая фирма, торговые центры) также выступает за сбалансированную внешнюю политику Армении. А заодно выдвигает популистские экономические инициативы, например бесплатное гособразование, снижение цен на коммунальные услуги и списание долгов с небольшими займами.

В общей сложности в выборах участвует 16 партий и 2 блока, но реальные шансы преодолеть порог для прохождения в парламент (4% для партии и 8% для блока) есть у меньшинства из них.

Согласно майскому опросу Gallup International Association, за «Гражданский договор» готовы проголосовать 29% респондентов, за «Сильную Армению» — 15%, за блок Роберта Кочаряна — 12%, а поддержать «Процветающую Армению» готовы 9%.

Последние исследования показывают, что очень многие избиратели либо не определились, либо просто не отвечают на вопросы социологов. И этот процент «молчунов» и неопределившихся может весьма существенно повлиять на итоговые результаты, если они все-таки решат прийти на участки 7 июня.

На этом фоне особое внимание привлекает к себе партия «Против всех», сформированная как альтернатива для тех избирателей, кто разочарован политической системой и не хочет голосовать ни за одного из кандидатов. Члены партии разъезжают по Еревану в костюмах Человека-паука и выдвигают политическую программу только на 100 дней, в течение которых партия планирует провести реформу избирательного законодательства, а затем уже новые выборы.

Лусине Баласян