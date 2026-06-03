Пашинян приедет в Россию к Путину после выборов в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен после парламентских выборов встретиться с президентом России. Об этом политик сообщил на встрече с избирателями. Выборы пройдут 7 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Пашиняна, во время недавнего телефонного разговора с Владимиром Путиным они обсудили разные вопросы и среди прочего договорились о встрече.

«И мы договорились, что после выборов я опять отправлюсь и встречусь, и все текущие вопросы решим», — сказал премьер (цитата по «Интерфаксу»).

Телефонный разговор состоялся 1 июня. Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с днем рождения, чуть ранее он отправил ему поздравительную телеграмму.

Беседа прошла после заявлений Владимира Путина о том, что если Армения начнет интеграцию с ЕС, то придется разорвать соглашение о свободной торговле, прекратить действие документов о техрегулировании и фитосанитарных нормах, свернуть другие преференции от нахождения страны в ЕАЭС. Чуть раньше российская сторона предупредила Армению о возможной денонсации соглашения по газу от 2013 года. Россельхознадзор начал ограничивать поставки в Россию армянских продуктов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Последний звонок».