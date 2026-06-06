Захарова назвала преступлением действия властей Армении перед выборами

Москва видит попытки властей Армении снять с выборов крупнейшие оппозиционные блоки «Сильная Армения» и «Процветающая Армения», сообщила представитель российского МИД Мария Захарова. Она назвала подобные действия преступлением против демократии.

«Поступает информация, что вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами. Видим попытки армянских властей пойти на преступление против демократии — принять решение о снятии с выборов крупнейшего оппозиционного движения "Сильная Армения", а также, возможно, партии "Процветающая Армения»,— сказала госпожа Захарова (цитата по сайту МИД).

По словам представителя МИД РФ, недопуск ключевых игроков лишает выборы легитимности, а граждан Армении — возможности самостоятельно определять будущее своей страны. Международные организации вроде БДИПЧ ОБСЕ и ПАСЕ не смогут проигнорировать масштаб нарушений, отметила госпожа Захарова.

Во время дебатов в эфире Общественного телевидения Армении премьер-министр Никол Пашинян призвал другие политические силы потребовать от ЦИК аннулировать регистрацию оппозиционных движений «Сильная Армения», «Процветающая Армения» и блока «Армения». Требование отстранить от выборов «Сильную Армению» армянский ЦИК отклонил. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.