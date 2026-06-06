Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области на реке Маныч утонул мужчина

В Сальском районе обнаружили тело утонувшего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Происшествие случилось 3 июня в селе Екатериновском. По данным ведомства, 38-летний мужчина на реке Маныч решил опробовать новый двигатель на надувной лодке. Однако во время теста потерял контроль над плавсредством и оказался в воде. Спустя двое суток сотрудники поисково-спасательной службы города Пролетарска обнаружили тело утонувшего и подняли его на поверхность.

Константин Соловьев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд