В Ростове-на-Дону несовершеннолетний подозревается в мошенничестве на 7 млн рублей

В Ростове-на-Дону 17-летнего местного жителя подозревают двух эпизодах мошенничества, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие считает, что в марте 2026 года несовершеннолетний работал курьером в организованной группе, участники которой представлялись сотрудниками государственных органов и обманным путем похитили деньги у двух жительниц Ростова-на-Дону. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 7 млн руб. По данным правоохранителей, в одном из эпизодов обвиняемый лично получил от потерпевшей пакет с наличными, после чего был задержан.

В настоящее время подростку предъявлено обвинение, он признал вину. Следствие устанавливает всех причастных лиц и возможных потерпевших.

Константин Соловьев