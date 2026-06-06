Пляжи Таганрога получили положительное заключение Роспотребнадзора

В Таганроге 1 июня официально начался купальный сезон. Перед открытием специалисты провели обследование и очистку морского дна, выполнили санитарно-эпидемиологическую экспертизу воды. Оба пляжа получили положительное заключение Роспотребнадзора, сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Таганрога Фото: Администрация Таганрога

Городские пляжи уже принимают первых отдыхающих, хотя погода остается неустойчивой. В городе подготовили два муниципальных пляжа — Центральный и Приморский, работающие с 9:00 до 20:00. По данным властей, на территории установлены душевые, раздевалки, туалеты и питьевые фонтанчики, а также смонтированы теневые навесы. В акватории Центрального пляжа размещены два переходных мостика, завезен и распределен песок. На обоих пляжах оборудованы медицинские пункты и посты спасателей. Медики уже приступили к работе, есть обращения.

В сообщении отмечается также, что из-за приливов песок вымывается раньше завершения купального сезона. Власти намерены следить за ситуацией и при необходимости принимать меры.

Константин Соловьев