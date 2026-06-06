Россия ведет переговоры об отмене виз с четырьмя странами

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил о переговорах с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом о полной отмене визового режима. Кроме того, обсуждается отмена виз для организованных туристских групп из Индии и Вьетнама.

«Обсуждаем с партнерами возможность полной отмены виз …по аналогии с действующим механизмом в рамках межправительственных соглашений с Китаем и Ираном»,— сказал господин Чернышенко в разговоре с «РИА Новости».

В прошлом году Россия отменила визовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией — безвиз вступил в силу 11 мая этого года, Иорданией и Мьянмой, отметил вице-премьер.