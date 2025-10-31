Россияне смогут въехать в Иорданию без визы с 13 декабря

Россия и Иордания отменяют визовые требования для граждан обеих стран с 13 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ. Соглашение стороны подписали 20 августа этого года.

Согласно документу, граждане России могут въезжать в Иорданию и находиться на ее территории до 30 дней при каждом посещении. В год россияне могут пребывать в Иордании не больше 90 дней. Среди условий безвизового пребывания — не осуществлять трудовую или коммерческую деятельность, не учиться и не проживать в Иордании на постоянной основе.

В апреле начал действовать безвиз между РФ и Оманом. С 15 сентября Китай ввел безвизовый режим с Россией, который будет действовать до 14 сентября 2026 года. 28 октября страна подписала соглашение об отмене визовых требований с Мьянмой. До конца года Россия планирует заключить подобное соглашение также с Бахрейном.