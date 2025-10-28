Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз

Министры иностранных дел России и Мьянмы Сергей Лавров и Тан Све подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан обеих стран, передает ТАСС.

Главы министерств также подписали план консультаций между ведомствами на 2025-2027 годы. Оба соглашения стороны заключили на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая проходит с 28 по 29 октября.

О планах по отмене визового режима с Мьянмой заявил в конце июня директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономики Никита Кондратьев. По его словам, до конца года Россия рассчитывает ввести безвиз с еще двумя странами — Иорданией и Бахрейном.

С 15 сентября Китай ввел безвизовый режим с Россией, который будет действовать до 14 сентября 2026 года, а в апреле начал действовать безвиз между РФ и Оманом.