Главные новости за 5 июня. Ростов-на-Дону и Ростовская область

В Ростовской области в 2025 году общая сумма затрат на проведение природоохранных мероприятий составила 18,1 млрд руб., что на 11,8% больше уровня предыдущего года (16,2 млрд руб.).

Оперативники задержали врача одной из больниц Новочеркасска по подозрению в причастности к смерти 27-летней пациентки во время родов. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В результате удара беспилотников по грузовым судам в Азовском море 5 июня погибли пять граждан Азербайджана. Суда «Натра» и «Зиркон» были атакованы в Таганрогском заливе. По данным издания Minval Politika. Суда направлялись из Турции в Ростов-на-Дону. Раненые моряки находятся в больнице Ейска.

Госкорпорация «Росатом» и администрация Ростовской области в рамках Петербургского международного экономического форума 5 июня продлили договор о сотрудничестве. Документ скрепили подписями губернатор региона Юрий Слюсарь и глава Росатома Алексей Лихачев.