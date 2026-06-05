Расходы на экологию в Ростовской области превысили 18 млрд рублей

В Ростовской области в 2025 году общая сумма затрат на проведение природоохранных мероприятий составила 18,1 млрд руб., что на 11,8% больше уровня предыдущего года (16,2 млрд руб.). Об этом свидетельствуют данные Ростовстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Для сравнения, в 2023 году на эти цели направили 13,2 млрд руб., в 2022 году — 10,6 млрд руб., а в 2021 году — 9 млрд руб.

Из общей суммы текущих затрат, включая оплату услуг природоохранного назначения, 8,9 млрд рублей (49,1%) пришлось на обращение с отходами. На охрану и рациональное использование водных ресурсов области выделили 7,7 млрд рублей (42,5%), а на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата — 946,5 млн рублей (5,2%).

Площадь лесного фонда Ростовской области к началу 2026 года составляла 360,6 тыс. га. Наибольшую долю этих площадей (70%) занимали искусственные леса. Лесистость территории области составляет 2,4% от общей площади, тогда как по Южному федеральному округу этот показатель равен 6,2%.

Мария Хоперская