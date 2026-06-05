Эксперты назвали основные препятствия для развития виноделия в СКФО

В СКФО, который окончательно закрепился в качестве главного винного хаба России, нарастает структурное напряжение между амбициозными целями по расширению площадей и реальными условиями ведения хозяйства, рассказали опрошенные «Ъ-Кавказ» отраслевые эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным ассистента кафедры гуманитарных наук Финансового университета при правительстве РФ Ярослава Климова, только Дагестан к 2035 году намерен заложить 37 тыс. гектаров лозы. Однако реализацию этих планов сдерживает жесткий лимит посадочного материала. Как подчеркнул профессор Финуниверситета Сергей Толкачев, для быстрого наращивания угодий требуются адаптированные к местным условиям саженцы, а их нехватка блокирует как обновление сортовой структуры, так и закладку новых виноградников.

Особенно остро эта проблема ощущается на востоке Ставропольского края. Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Предгорного округа Светлана Романенко отметила, что климатические условия вынуждают аграриев ежегодно проводить трудоемкие операции: «На зиму мы укрываем лозу, весной раскрываем — это увеличивает затраты и себестоимость готовой продукции. При этом по качеству мы не уступаем Кубани и Крыму». По словам эксперта, отрасль крайне чувствительна к погоде: затяжные дожди, град и возвратные заморозки последних лет привели к падению урожайности и объемов производства.

Вторым серьезным барьером становится водный вопрос. Сергей Толкачев указал, что в ряде субъектов СКФО наблюдается нехватка ресурсов, что делает критичным выбор засухоустойчивых сортов и рациональное орошение. К этому добавляется резкий скачок цен на энергоносители, который, по оценке Светланы Романенко, приобрел «катастрофический» характер. Виноградарство требует значительных объемов воды не только для полива, но и для санитарной обработки сырья и оборудования на всех этапах.

Третья проблема, по мнению аграриев, — отставание перерабатывающих мощностей от темпов роста урожая. Как пояснила Светлана Романенко, бизнес вынужден постоянно обновлять парк техники, и эти траты «съедают» практически всю прибыль. Инфляция и фискальная нагрузка давят на необходимость индексировать зарплаты, а найти желающих на полевые работы становится все сложнее. В итоге, по мнению эксперта, конечная стоимость вина неизбежно растет.

Станислав Маслаков