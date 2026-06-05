Напиток с акцентом

По итогам 2025 года выпуск виноградных вин в СКФО вырос до 7,6 млн дал. Это на 45,8% больше, чем годом ранее. Всего же за два года переработка винограда на Северном Кавказе увеличилась на 22%. При этом в отрасли есть проблема с кадрами, посадочным материалом и водообеспечением. Эксперты считают, что для более динамичного развития виноделия в округе, с одной стороны, необходимо усиление мер господдержки, а с другой — рост инвестиций в расширение виноградников и качественную переработку сырья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В СКФО расположены четыре из девяти винодельческих регионов страны — Ставропольский край, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В СКФО расположены четыре из девяти винодельческих регионов страны — Ставропольский край, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным Росстата, Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) занимает третье место в России по производству вина. Здесь расположены четыре из девяти винодельческих регионов страны — Ставропольский край, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия.

В 2025 году Кабардино-Балкария увеличила выпуск вин на 81% (до 1 млн дал), Ставрополье — на 55% (до 953,7 тыс. дал), Дагестан — на 42,6% (до 2,2 млн дал), Северная Осетия — на 37% (до 3,4 млн дал). В общей сложности на Кавказе произвели 7,6 млн дал вина. Это на 45,8% больше, чем годом ранее. Для сравнения, всего в России в прошлом году объем производства этого напитка составил 36,9 млн дал.

Опрошенные эксперты говорят, что Краснодарский край остается главным конкурентом регионам СКФО и по сырью, и по рабочей силе. Однако у Северного Кавказа, по их словам, есть свои преимущества: большие свободные площади и климатические окна для расширения посадок. В частности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев отмечает, что в СКФО благоприятный для виноградарства и виноделия климат, действуют меры господдержки и есть хороший потенциал для развития. «Но реализация этого потенциала зависит от эффективного решения ряда задач. В первую очередь — развития сырьевой базы и переработки»,— подчеркивает эксперт.

Инвесторы понимают эти задачи. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края, компания «Левокумское» заявила проект по закладке в регионе 400 га виноградников в 2025–2028 годах, а общий объем вложений в проект уже превысил 3 млрд руб. В Дагестане, по данным пресс-службы правительства республики, в 2025 году на развитие виноградарства направляли более 1 млрд руб., речь шла о закладке свыше 1,2 тыс. га виноградников.

Край с потенциалом

Ставрополье выглядит самым сбалансированным игроком внутри округа, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев. Регион занимает четвертое место в стране по площадям виноградных насаждений, имеет крупный виноградно-винодельческий комплекс и уже развивает гастроэнотуристические маршруты, но отстает по розливу готовой продукции, следует из данных краевого минсельхоза. Господдержка виноградарей в 2026 году там составит 107,5 млн руб., тогда как в 2025 году она достигала 175,4 млн руб. Сокращение субсидий при высокой капиталоемкости отрасли создает дополнительное давление на небольшие хозяйства, особенно на тех, кто расширяет площади виноградников и создает переработку.

В виноградарстве и виноделии региона действует более 70 предприятий, где работают свыше 5 тыс. человек, сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства. За три года на Ставрополье заложили более 700 га виноградников, увеличили валовой сбор винограда с 29 тыс. до 38,01 тыс. т. Рост обеспечили крупные сельхозорганизации, на долю которых в 2025 году приходилось свыше 84% производства, а также КФХ с долей 8% и ЛПХ с долей 8%. Виноград выращивают 54 предприятия, в том числе 36 малых форм хозяйствования — ИП и КФХ. В 2023 году они заложили виноградники на 231,9 га, в 2024-м — на 177 га, в 2025-м — на 80,9 га.

Власти края в 2023–2025 годах направили на поддержку отрасли 568,7 млн руб. Господдержка отрасли менялась по годам. В 2023 году, по данным регионального минсельхоза, сумма составила 226,6 млн руб., из которых 208,6 млн руб. пришлись на федеральный бюджет и 18 млн руб. — на краевой. В 2024 году объем поддержки снизился до 166,3 млн руб.: 151,3 млн руб. дал федеральный бюджет, почти 15 млн руб. — краевой. В 2025-м на развитие виноградарства и виноделия предусмотрели 175,8 млн руб., из них 167 млн руб. — федеральные средства, 8,8 млн руб. — краевые.

Динамика производства вина в регионах СКФО в 2025 году к 2024 году 3,4 млн дал / +37% — Северная Осетия — Алания 2,2 млн дал / +42,6% — Дагестан 1 млн дал / +81% — Кабардино-Балкария 953,7 тыс. дал / +55% — Ставропольский край По данным Росалкогольтабакконтроля

Исполнительный директор ЗАО «Левокумское» Светлана Азарова считает, что в Ставропольском крае виноделие — скорее перспективный, нежели уже развитый рынок. По ее мнению, активное возрождение отрасли началось в последние годы. При этом существует интерес со стороны как крупных инвесторов, включая зарубежных, так и региональных властей. «В прошлые годы мы получали крупные субсидии на обновление виноградников и оборудования. Сейчас суммы сократились, что вынуждает и нас корректировать планы. Но мы продолжаем ощущать поддержку региона»,— подчеркивает госпожа Азарова.

По ее словам, предприятие фактически работает с 2024 года: выкупили остатки колхоза, обновили виноградники, лабораторию, производственные цеха. «В 2025-м мы разливали продукцию на сторонних мощностях, теперь получили лицензию на собственный розлив. В перспективе планируем выйти на объемы до 6 млн бутылок в год»,— говорит топ-менеджер.

В Ставропольском крае хозяйства, по данным регионального минсельхоза, выращивают более 80 сортов винограда отечественной и зарубежной селекции, 90% посадок приходится на технические сорта и 10% — на столовые. Среди наиболее распространенных сортов — «ркацители», «шардоне», «рислинг», «совиньон блан», «подарок Магарача», «цитронный-Магарача», «каберне-совиньон» и «мерло». К неукрывным техническим сортам относятся «подарок Магарача» и «левокумский устойчивый».

Власти Ставропольского края называют дефицит рабочих главным барьером для дальнейшего роста, поскольку обрезка, сбор и подвязка винограда требуют большого объема ручного труда. В ведомстве сообщили, что профильных специалистов готовят Ставропольский государственный аграрный университет, Пятигорский государственный технологический университет, Прасковейский сельскохозяйственный техникум и Александровский сельскохозяйственный колледж. Тем не менее виноградари и виноделы продолжают сетовать на нехватку как профессионалов, так и просто рабочих рук. «Кадровый голод — одна из самых сложных проблем в нашей отрасли. Готовых специалистов практически нет. Локально мы решаем задачу, в том числе нанимая рабочих из соседнего Дагестана. В прошлом году в сборе винограда участвовали студенты аграрного университета»,— рассказывает Светлана Азарова.

Согласно прогнозу минсельхоза региона, на ближайшие год-два площадь виноградников сохранится на уровне 4,5–5 тыс. га, а валовой сбор составит 35–40 тыс. т.

СКФО наливает

Дагестан остается самым мощным сырьевым регионом СКФО и одним из главных источников будущего роста, согласно данным Росалкогольтабакрегулирования. В 2025 году в республике собрали 302 тыс. т винограда. Это почти соответствует рекорду 2024 года. Регион занял второе место в России по сбору. Такой объем сырья позволяет строить не только винодельческие, но и коньячные проекты, а также расширять экспортный и туристический потенциал. Но Дагестан сильно зависит от орошения, качества посадочного материала и стабильности инвестиций.

Изначально оптимистичный прогноз на 2026 год скорректировали трагические события марта-апреля, когда паводок уничтожил значительную часть угодий. Стихия убила 6 тыс. га посевов различных сельхозкультур, из которых почти 1,7 тыс. га виноградников, уточняет первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Шарип Шарипов.

Заместитель председателя Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию Дагестана Ахмед Ахмедов говорит, что около 20% подтопленных виноградников полностью уничтожено селевыми потоками. Чиновник признает, что у хозяйств нет страхового обеспечения: «Механизм страхования в регионе фактически не работает. Страховщики соглашаются страховать саженцы и побеги, а не сам урожай винограда. Тем не менее я настроен оптимистично: общая площадь виноградников в республике составляет 26 тыс. га, поэтому, даже несмотря на потери, они не будут критичными для отрасли. В некоторых случаях подтопление может сработать как обильный полив, если вода сойдет в ближайшее время».

Кабардино-Балкария показывает самый быстрый относительный рост. В 2025 году, по данным Росалкогольтабакконтроля, выпуск вина в регионе увеличился в 1,8 раза, до 984,4 тыс. дал. Для республики это серьезный сигнал: она перестала быть точкой на карте потенциала и вошла в число заметных производителей. Но без расширения инфраструктуры хранения, логистики и переработки этот рывок может быстро упереться в пределы локального рынка. Регион остро нуждается в идеях и инвесторах.

Сергей Толкачев отмечает, что Северная Осетия пока производит больше остальных регионов СКФО по абсолютному объему, но ей особенно важно удержать качество и встроить рост в долгую инвестиционную модель. Регион уже показал, что может наращивать выпуск быстрее среднего, однако ему все еще нужны новые мощности, современные питомники и более плотная работа с рынком.

«Северная Осетия имеет определенный потенциал, но требует большего внимания к развитию инфраструктуры и инвестиций. Учитывая значительную долю в виноградниках и рост производства, ставка на СКФО как на опорный винодельческий центр оправдана»,— считает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одна из точек роста для развития виноградарства и виноделия — усиление коллаборации с туристической индустрией

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Одна из точек роста для развития виноградарства и виноделия — усиление коллаборации с туристической индустрией

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Климатозависимая отрасль

Проблема посадочного материала остается одной из самых острых, считает Сергей Толкачев. Для быстрого расширения площадей нужны адаптированные саженцы, а их дефицит тормозит закладку новых виноградников и не позволяет быстро обновлять сортовую структуру. Это особенно чувствительно для СКФО, где климат способствует выращиванию сырья для выпуска конкурентных вин, но только при точном подборе сортов, подвоев и схем орошения.

Климат — второй жесткий ограничитель. «В ряде регионов СКФО существует проблема дефицита воды, что делает вопросы рационального орошения и выбора засухоустойчивых сортов крайне важными»,— отмечает Сергей Толкачев. При этом суровые зимы вынуждают виноградарей прибегать к дополнительным работам, чтобы спасти лозу. «Особенности климата восточной части Ставропольского края сказываются на нашей работе. На зиму мы вынуждены укрывать лозу, а весной ее раскрывать. Это требует трудозатрат и ведет к росту себестоимости продукции. При этом по качеству продукции мы не уступаем Кубани, Крыму и другим крупным винодельческим регионам»,— уверена Светлана Азарова.

Директор КФХ из Предгорного округа Ставрополья Светлана Романенко отмечает, что виноградарство находится в большом напряжении по многим причинам. «Во-первых, это отрасль, которая климатозависима больше других в силу биологических особенностей винограда,— поясняет эксперт.— Количество солнечных дней и другие факторы сильно влияют на количество, качество и стоимость сырья. Последние годы отметились затяжными дождями, возвратными заморозками, снегопадами и градом. Результат — урожай значительно меньше ожидаемого, есть падение объемов производства. Виноградарство требует большого количества воды на мытье сырья и оборудования на всех этапах производства, а рост цен на энергоносители просто катастрофический»,— поясняет эксперт.

Третья проблема — дефицит мощностей для качественной переработки урожая, который с каждым годом растет. «Виноградарство требует постоянного вложения средств в обновление оборудования — эти издержки поглощают практически всю прибыль. Инфляция и рост налогов давит на бизнес необходимостью повышения зарплат, не говоря уже о том, что для работы в поле сложно найти желающих. Отсюда, как следствие, рост цен на конечный продукт»,— считает госпожа Романенко.

Ассистент кафедры гуманитарных наук факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Ярослав Климов отмечает, что СКФО закрепился в статусе ключевого винодельческого хаба России. «В 2025 году производство выросло на 46%, обеспечив 20% рынка игристых вин. Однако за агрессивной динамикой скрывается структурный разрыв — темпы закладки виноградников (например, Дагестан планирует заложить 37 тыс. га к 2035 году) значительно опережают развитие перерабатывающих мощностей. Дополнительным барьером выступает дефицит посадочного материала: мощностей питомников, таких как "Планта", объективно недостаточно для заявленной экспансии»,— говорит эксперт.

Долгоиграющий проект

Винодельческий проект в России редко окупается быстро. Для отрасли нормален горизонт 5–10 лет и более, потому что сначала хозяйство вкладывается в землю, саженцы, шпалеру, орошение, технику и переработку, а потом еще несколько лет ждет устойчивый урожай. Поэтому снижение субсидий в 2026 году воспринимается не как формальная бюджетная корректировка, а как реальный стресс-тест для всей модели развития. С этим соглашаются практически все опрошенные эксперты.

Так, Светлана Романенко отмечает, что первые поколения виноградарей будут только вкладывать в развитие. «Пожинать плоды доведется, скорее всего, внукам или правнукам. Только после 7–10 лет после закладки лоза дает виноград, качество которого позволит получать достойный продукт. Поэтому возделывание винограда — это бизнес на поколения. Он приносит доход только при очень грамотном отношении»,— говорит эксперт.

С другой стороны, отрасль уже получила важный механизм: на Северном Кавказе предприятия смогли реинвестировать акцизные деньги в модернизацию, и за два года это принесло более 2 млрд руб. вложений в оборудование и мощности. «Есть отдельные решения, которые по поручению президента были реализованы здесь. В первую очередь идет речь об акцизе на виноградарство. Его здесь позволено реинвестировать, в результате чего предприятия направили более 2 млрд руб. в модернизацию производств и оборудования. И у нас за два года переработка винограда выросла на 22%, производство коньячной продукции на треть, а налоги в местные бюджеты в 1,5 раза»,— сообщил 20 апреля 2026 года в ходе совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Весной 2026 года СКФО уже нельзя описывать как «перспективный регион» в абстрактном смысле. Отрасль попала в общий инвестиционный поток Северного Кавказа и теперь может претендовать на более тесную связку с туризмом, транспортом, пищевой переработкой и сельским хозяйством. «Потенциал роста этого сегмента агробизнеса в регионе исключительно велик. На Ставрополье посевные площади под пшеницу превышают 3 млн га, а под виноградные насаждения — 4,1 тыс. га, и известно, что перепроизводство зерновых привело к падению рентабельности в сельском хозяйстве. При этом Ставропольский край отличает многообразие терруаров. Здесь возможно создание высококачественных, премиального уровня вин. Для реализации этого потенциала необходимо усиление господдержки и более эффективное распределение этих средств»,— считает Светлана Романенко.

Если не решить вопрос с питомниками, водой, кадрами, брендингом и переработкой, быстрый рост может остаться статистикой, а не устойчивой экономикой, полагают опрошенные эксперты. Так, по мнению Ярослава Климова, критическая точка роста — качественная идентификация. При 16% доли в производстве тихого вина представленность округа в «Винном гиде России» не достигает и 10%. «Главный вызов в 2026–2027 годах — переход от наращивания тоннажа к модернизации производств, лицензированию малых хозяйств и выходу в федеральный ритейл. Без инвестиций в дистрибуцию и брендинг регион рискует остаться поставщиком низкомаржинального виноматериала, упуская потенциал высокой добавочной стоимости и энотуризма»,— резюмирует эксперт.

Станислав Маслаков