Виноделие на Ставрополье сдерживают сокращение господдержки и нехватка кадров

В Ставропольском крае, занявшем четвертую строчку в рейтинге российских регионов по площади виноградников, зафиксирован рост валового сбора до 38,01 тыс. тонн, однако сокращение господдержки в 2026 году и острая нехватка рабочих рук ставят под угрозу дальнейшее развитие отрасли, рассказали «Ъ-Кавказ» отраслевые эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев охарактеризовал Ставрополье как наиболее сбалансированного участника винодельческого рынка на фоне других субъектов. Регион обладает крупным виноградно-винодельческим комплексом и активно формирует гастроэнотуристические маршруты, но отстает в сегменте розлива готовой продукции, отметили в краевом минсельхозе.

По информации ведомства, объем субсидий для аграриев в 2026 году запланирован на уровне 107,5 млн руб. Для сравнения: в 2025-м этот показатель составлял 175,4 млн руб. Снижение объема финансирования, по мнению экспертов, создает дополнительное давление на мелкие хозяйства, особенно те, что расширяют площади и запускают перерабатывающие мощности.

Согласно предоставленным региональным министерством данным, в секторе функционирует свыше 70 предприятий, где занято более 5 тыс. человек. За последние три года площади под виноградниками увеличились более чем на 700 гектаров. Валовой сбор вырос с 29 тыс. до 38,01 тыс. тонн. Основной прирост обеспечили крупные сельхозорганизации: в 2025-м на их долю пришлось свыше 84% производства. Еще по 8% приходится на КФХ и ЛПХ. Всего виноград культивируют 54 предприятия, в том числе 36 малых форм хозяйствования.

Объем закладки молодых виноградников сокращается: в 2023 году аграрии освоили 231,9 гектара, в 2024-м — 177 гектаров, в 2025-м — 80,9 гектара. Власти края за три года направили на поддержку винодельческой отрасли 568,7 млн руб. При этом структура финансирования неравномерна: в 2023 году общая сумма достигла 226,6 млн руб., в 2025-м — 175,8 миллиона (167 и 8,8 млн руб).

Исполнительный директор ЗАО «Левокумское» Светлана Азарова подчеркивает, что ставропольское виноделие находится скорее на стадии становления, нежели зрелости. По ее словам, активное возрождение отрасли началось в последние годы. Интерес проявляют как крупные инвесторы, включая зарубежных, так и региональные власти. «В прошлые годы мы получали крупные субсидии на обновление виноградников и оборудования. Сейчас суммы сократились, что вынуждает и нас корректировать планы. Но мы продолжаем ощущать поддержку региона», — отмечает госпожа Азарова.

Главным препятствием для дальнейшего роста в краевом минсельхозе называют дефицит персонала: обрезка, сбор и подвязка лозы требуют значительных объемов ручного труда. «Кадровый голод — одна из самых сложных проблем в нашей отрасли. Готовых специалистов практически нет. Локально мы решаем задачу, в том числе нанимая рабочих из соседнего Дагестана. В прошлом году в сборе винограда участвовали студенты аграрного университета», — рассказала Светлана Азарова.

По прогнозу регионального минсельхоза, на ближайшие год-два площадь виноградников сохранится на уровне 4,5–5 тыс. гектаров, а валовой сбор составит 35–40 тыс. тонн.

Станислав Маслаков