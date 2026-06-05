В Петербурге изобрели уникальный препарат для лечения болезни ЖКТ

BIOCAD представила оригинальный препарат для лечения болезни Крона и язвенного колита. Аналогов этому лекарству в мире пока не зарегистрировано, сообщили «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе компании. Инновацию продемонстрировали министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову, который посетил научно-производственный центр в Стрельне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов посетил производственный комплекс BIOCAD

Фото: пресс-служба BIOCAD Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов посетил производственный комплекс BIOCAD

Фото: пресс-служба BIOCAD

Разработка получила название BCD-261 — это моноклональное антитело к белку TL1A для терапии воспалительных заболеваний кишечника. Вторая фаза клинических исследований уже идет в нескольких регионах России — от Москвы и Петербурга до Сибири и Дальнего Востока, добавили в компании. В центре в Стрельне сосредоточен полный цикл создания биотехнологических препаратов — от разработки молекулы до выпуска готового лекарства.

BIOCAD основан в 2001 году, в штате компании более 3 тыс. человек, треть из которых — ученые и исследователи. Портфель насчитывает 55 препаратов, 12 из них — оригинальные. Помимо BCD-261, министру показали другие перспективные разработки: препараты для терапии псориаза у детей, системной красной волчанки и онкозаболеваний.

Карина Дроздецкая