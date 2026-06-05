На Дону конкурсное производство на кирпичном заводе продлили на полгода
Арбитражный суд Ростовской области продлил процедуру конкурсного производства АО «Глубокинский кирпичный завод» до 3 декабря. Информация опубликована на портале «Федресурс».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Конкурсное производство на предприятии продлевается с 2025 года.
В конце декабря 2024 года АО «Глубокинский кирпичный завод» было признано банкротом с открытием конкурсного производства.
Предприятие было образовано в Ростовской области в 1992 году. Основная деятельность — производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины.