В Ростове-на-Дону здание межбольничной аптеки продают за 88,8 млн рублей
На аукцион в Ростове-на-Дону выставлено здание межбольничной аптеки и право аренды земельного участка под ним по ул. Днепроградская, 60. Информация опубликована на платформе «Торги России».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Лот является имуществом обанкротившегося ООО «Лесан Фарма». Площадь здания составляет 1,4 тыс. кв. м, а площадь участка — 2 тыс. кв. м. Начальная цена лота составляет 88,8 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 15 июля.
По данным kartoteka.ru, ООО «Лесан Фарма» было учреждено в 2008 году и специализировалось на оптовой торговле фармацевтической продукцией. В 2025 году предприятие было признано банкротом.