Кавказские виноделы нарастили производство до 7,6 млн декалитров

В 2025 году предприятия Северо-Кавказского федерального округа выпустили 7,6 млн декалитров виноградных вин, что на 45,8 процента превышает показатели предыдущего года, однако отрасль сталкивается с дефицитом рабочей силы, нехваткой саженцев и проблемами водоснабжения, сообщили опрошенные «Ъ-Кавказ» эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным Росстата, Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) удерживает третью позицию среди российских регионов по объемам винодельческого производства. В границах округа сосредоточены четыре из девяти признанных винодельческих зон страны: Ставропольский край, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия.

Наибольшую динамику в 2025 году продемонстрировала Кабардино-Балкария, где выпуск вин увеличился на 81 процент — до 1 млн декалитров. Ставрополье прибавило 55 процентов, достигнув отметки в 953,7 тыс. дал. Дагестан нарастил производство на 42,6 процента (2,2 млн дал), а Северная Осетия — на 37 процентов (3,4 млн дал). Таким образом, совокупный объем винодельческой продукции в СКФО составил 7,6 млн декалитров. Для сравнения: в целом по России в прошлом году произведено 36,9 млн дал вина.

«Краснодарский край остается главным конкурентом для виноделов СКФО — и по сырью, и по трудовым ресурсам, — отмечают опрошенные отраслевые специалисты. — Однако у Северного Кавказа есть свои козыри: значительные свободные территории и благоприятные климатические "окна" для расширения виноградников».

Сергей Толкачев, профессор Финансового университета при правительстве РФ, подчеркивает, что климат в округе идеально подходит для виноградарства, а действующие меры господдержки создают неплохие стартовые условия. «Но реализация этого потенциала упирается в развитие сырьевой базы и переработку. Без решения этих задач движение вперед будет медленным», — предупреждает эксперт.

Инвесторы уже реагируют на вызовы. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края, компания «Левокумское» анонсировала закладку 400 гектаров виноградников в период с 2025 по 2028 год. Совокупный объем вложений в этот проект уже превысил 3 млрд руб. В Дагестане, по информации пресс-службы регионального правительства, на развитие виноградарства в 2025 году направили более 1 млрд руб. Речь шла о закладке свыше 1,2 тыс. гектаров новых плантаций.

При этом, как подчеркивают эксперты, для более интенсивного роста винодельческой отрасли в СКФО необходимо не только наращивание государственных субсидий, но и привлечение частных капиталов в расширение площадей под лозой и модернизацию перерабатывающих мощностей. Кадровый голод, дефицит качественного посадочного материала и нехватка водных ресурсов остаются ключевыми сдерживающими факторами.

Подробный разбор проблем и перспектив винодельческой отрасли в СКФО читайте в материале «Напиток с акцентом».

Станислав Маслаков