Жители Дона потратили на продукты 348,3 млрд рублей за четыре месяца

В период с января по апрель текущего года объем розничной торговли в Ростовской области составил 684,8 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 3,5% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Ростовстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уточняется, что жители региона приобрели пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, 348,3 млрд руб. «По отношению к соответствующему периоду прошлого года объем продажи продовольственных товаров в товарной массе вырос на 1,1% в сопоставимых ценах, непродовольственных – на 6,1%»,— говорится в сообщении.

По данным органа статистики, 52,6% розницы сформировали крупные и средние организации, субъекты малого предпринимательства — 41%, а самозанятые — 0,5%.

Наталья Шинкарева