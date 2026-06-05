Эксперт призвал определить состояние русел и критические участки дамб на Кубани

Начальник отдела гидротехнических сооружений АО «Кубаньводпроект» Александр Нарожный рассказал «Ъ-Кубань», что снижение рисков выхода реки Кубань из берегов возможно только при условии реализации системного комплекса инженерных и организационных мер, основанных на регулярных обследованиях и актуализации проектных решений по всей системе обвалования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Минимизировать риски можно. Для этого необходимо после пропуска текущего паводка выполнить свежие расчеты и четко определить состояние русел и критические участки дамб. Опираясь на почти вековой массив данных о поведении рек нашего региона, специалисты института разрабатывают надежные технические решения: где нужно провести ремонт, где досыпать грунт, а где из-за подмыва берега целесообразно перенести защитное сооружение вглубь территории»,— рассказал изданию эксперт.

По его словам, защитная инфраструктура Кубани и реки Протоки протяженностью порядка 650 км представляет собой единый гидротехнический комплекс, состояние которого требует постоянного мониторинга и своевременной реконструкции. Нарушение этого принципа, отметил специалист, приводит к постепенной деградации сооружений и повышению уязвимости территорий в период паводков.

Господин Нарожный подчеркнул, что отказ от плановых изысканий и обследований может привести к развитию аварийных сценариев — от локальных разрушений дамб до масштабных затоплений населенных пунктов и объектов инфраструктуры с существенным экономическим ущербом.

В качестве базовой меры минимизации рисков он назвал регулярный мониторинг состояния гидротехнических сооружений и русловых процессов, позволяющий выявлять деформации, размывы и иные критические изменения до наступления аварийных ситуаций.

Отдельное внимание, отметил специалист, уделяется расчистке русел рек, где наряду с природными факторами существенное влияние оказывает антропогенная нагрузка. Скопление бытового мусора и древесных остатков приводит к образованию заторов, которые могут временно перекрывать водоток и усиливать риск локальных разливов.

Он также указал на необходимость учета застройки в зонах потенциального затопления. По его словам, игнорирование гидрологических расчетов при размещении объектов инфраструктуры ведет к увеличению потенциального ущерба и дополнительной нагрузке на систему инженерной защиты.

По оценке господина Нарожного, затраты на профилактические мероприятия — инженерные изыскания, мониторинг и плановые ремонты — существенно ниже последующих расходов на ликвидацию последствий паводков, включая восстановление дорог, мостов, сетей и компенсации ущерба.

В «Кубаньводпроекте» подчеркивают, что современные подходы к проектированию защиты от паводков основаны на использовании гидрологического и гидравлического моделирования, позволяющего прогнозировать поведение водных потоков при различных сценариях и выбирать оптимальные инженерные решения для защиты территорий и инфраструктуры.

Вячеслав Рыжков