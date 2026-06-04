Главное во второй день ПМЭФ-2026 для регионов Черноземья

Вечером 4 июня завершился второй день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2026 года. Половина регионов Черноземья заявила несколько крупных инвестпроектов на общую сумму 18,6 млрд руб. Делегации других областей, присутствующие на форуме, ограничились подписанием соглашений о сотрудничестве с банками и международными переговорами. Итоги второго дня работы ПМЭФ-2026 — в подборке «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2026 в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Автомобиль Аurus SENAT 900

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2026 в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Автомобиль Аurus SENAT 900

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Воронежская область

На второй день форума воронежская делегация отчиталась о встрече с послом Республики Ангола. В переговорах участвовали зампред облправительства Данил Кустов, министр экономразвития Людмила Запорожцева и министр здравоохранения Игорь Банин. Стороны договорились о визите делегации страны в Воронежскую область и решили «способствовать установлению партнерских связей». В частности, регион готов экспортировать в Анголу минудобрения и технику, а также продукцию АПК.

Белгородская область

Власти Белгородской области не принимают в этом году участие в ПМЭФ, сообщал ранее источник «Ъ-Черноземье» в облправительстве. Сегодня местные власти подтвердили это официально.

Липецкая область

Власти Липецкой области во второй день ПМЭФ-2026 заключили соглашения на 12,7 млрд руб. Самый крупный инвестпроект был заявлен группой компаний «Рост» — речь идет о вложении 10 млрд руб. в развитие тепличных комплексов региона (ООО «ТК Елецкие овощи» и ООО «ТК Липецкагро»).

Также в области планируют построить предприятие по выпуску влажных кормов для животных. Соответствующее соглашение власти подписали с ООО «Петэксперт». Разместить завод планируют в ОЭЗ «Липецк». Инвестиции в проект составят 2,2 млрд руб.

Кроме того, липецкое правительство заключило договор с компанией «Технопром» о создании производства декоративных изделий для дома на базе бывшего кожевенного завода в Ельце. Объем инвестиций составляет 530 млн руб. Срок реализации проекта — второй квартал 2027 года.

Курская область

Делегация от Курской области продолжила активную работу на форуме и подписала ряд соглашений на 3,2 млрд руб. Одно из них — с ООО «Эсфи» — предполагает создание производства полного цикла для цифровизации промышленности. Речь идет о научном комплексе с лабораториями и испытательной площадкой. Объем инвестиций в проект до 2033 года составит 2 млрд руб.

Соглашение с «Металлоинвестом» на 1,2 млрд руб., в свою очередь, предусматривает развитие в регионе здравоохранения, образования, спорта и социальной сферы. В частности, на эти деньги продолжится благоустройство облцентра, начнется ремонт стадиона «Горняк» и Железногорской горбольницы.

К вечеру Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале о еще двух соглашениях — в сфере культуры, с Союзом театральных деятелей и Государственным музеем изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Что именно они предполагают, губернатор не пояснил.

Орловская область

Власти Орловской области во второй день форума не объявили публично о новых крупных инвестпроектах. Губернатор Андрей Клычков в своем канале в Max рассказал, что регион подписал соглашение о сотрудничестве с Газпромбанком, которое «предусматривает реализацию инвестиционных проектов и программ поддержки промышленности».

Также Орловщина, по словам господина Клычкова, заручилась поддержкой фонда «Росконгресс» для продвижения региона на межрегиональном и международном уровнях.

Тамбовская область

Правительство Тамбовской области подписало соглашения на 2,7 млрд руб. В частности, АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех» совместно с тамбовским заводом «Электроприбор» планируют построить новый производственный корпус площадью более 12,2 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составят порядка 2,5 млрд руб.

Как сообщили «Ъ-Черноземье» в облправительстве, власти также договорились с руководством столичной компании «Триа девелопмент» о строительстве придорожной гостиницы на 45 номеров в Тамбове. Вложения в проект оцениваются в 250 млн руб.

Помимо этого, глава региона Евгений Первышов сообщил в своем Telegram-канале о подписании еще двух соглашений. Первое — со Сбербанком о развитии IT-направления в образовании. Второе — с Национальным центром «Россия» и компанией «Котовские неваляшки» о создании в Котовске туристического комплекса «Неваляшкино». Инвестиции в него не раскрываются.

Совместный арт-объект центра и региона представлен на площадке ПМЭФ-2026.

Егор Якимов