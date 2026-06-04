На бывшем кожевенном заводе в Ельце запустят производство декора за 530 млн

Власти Липецкой области в рамках ПМЭФ-2026 заключили с некой компанией «Технопром» соглашение о создании производства декоративных изделий для дома на базе бывшего кожевенного завода в Ельце. Объем инвестиций составляет 530 млн руб. Срок реализации проекта — второй квартал 2027 года. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году

Фото: Telegram-канал Игоря Артамонова Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году

Фото: Telegram-канал Игоря Артамонова

На производстве планируется создать 100 рабочих мест. Как отметил губернатор Игорь Артамонов, этот проект важен как для Ельца, так и для региона в целом.

Регион регистрации компании не уточняется, однако известно, что она работает на рынке декоративных материалов 25 лет. Общество планирует выпускать лепной декор из экополимера, стеновые и акустические панели, плинтусы, интерьерный багет, межкомнатные арки, 3D-орнаменты, экраны для радиаторов, а также натуральные обои. В дальнейшем предприятие намерено расширить номенклатуру за счет запуска производства межкомнатных дверей.

О том, какие соглашения заключили власти макрорегиона в первый день ПМЭФ-2026, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова