Завод влажных кормов для животных построят за 2,2 млрд в Липецкой области

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Липецкая область подписала с ООО «Петэксперт» соглашение о строительстве предприятия по выпуску влажных кормов для домашних животных. Разместить завод планируют на елецком участке особой экономической зоны (ОЭЗ) Липецк. Объем инвестиций в проект составляет 2,2 млрд руб. Об этом 4 июня сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Когда инвестор выбирает Липецкую область снова и снова — это говорит о доверии и намерениях работать в регионе долго»,— подчеркнул господин Артамонов.

«Ъ-Черноземье» писал, что с 2024 года в Липецкой области работает завод по производству сухих кормов для домашних животных «Петэксперт», соглашение о строительстве которого подписано на ПМЭФ-2022. Изначально объем инвестиций оценивался в 1,1 млрд руб., однако в ходе реализации вложения превысили 3 млрд руб., а еще 1 млрд руб. инвестировали в расширение в 2025 году. Предприятие разместилось на елецкой площадке ОЭЗ «Липецк». Первая очередь на площади 1,8 га включала ежегодный выпуск 20 тыс. т сухих кормов премиум- и супер-премиум-класса.

Как отметил Игорь Артамонов, новый проект важен не только суммой вложений — инвестор заинтересован в кадрах и вкладывает средства в их подготовку, сотрудничает с Елецким государственным университетом (ЕГУ), помогает в модернизации лабораторий и показывает студентам производство.

«При таком подходе студент еще в процессе учебы знает, куда пойдет работать, а предприятие получает сотрудника, которому не нужно переучиваться с нуля. Для молодежи это стимул остаться в регионе, иметь понятные перспективы и нормальную зарплату»,— заявил господин Артамонов.

По данным Rusprofile, ООО «Петэксперт» зарегистрировали на территории елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» в 2021 году. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральный директор и совладелец 33% долей — Дмитрий Цыпин. Еще по 33% принадлежат Марине и Андрею Цыпиным. В 2025 году выручка компании составила 1,5 млрд руб., увеличившись более чем в 12 раз по сравнению с 2024-м (117,4 млн рублей). Убыток сократился с 579,8 до 275,9 млн руб. Андрей и Марина Цыпины также владеют одноименным юрлицом в подмосковном Жуковском, зарегистрированным в ноябре 2011 года. Его выручка в 2025 году составила 2,8 млрд руб., чистая прибыль — 19 млн руб.

«Ъ-Черноземье» сегодня также сообщал, что власти Липецкой области в рамках ПМЭФ-2026 заключили с компанией «Технопром» соглашение о создании производства декоративных изделий для дома на базе бывшего кожевенного завода в Ельце. Объем инвестиций составляет 530 млн руб. Срок реализации проекта — второй квартал 2027 года.

Денис Данилов