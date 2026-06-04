Разработку ростовского предпринимателя представили на ПМЭФ-2026

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 3 по 6 июня, представили цифровую систему для сопровождения государственных и муниципальных закупок «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ».



Разработка создана компанией-резидентом «Сколково». Ее автором является Константин Аршба — предприниматель из Ростовской области и член совета Ростовского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

Презентация проекта состоялась на площадке форума, посвященной технологическим и инновационным решениям. Участникам ПМЭФ была представлена информация о направлениях развития системы и практике ее применения в сфере закупочной деятельности.

Отдельной частью презентации стали результаты исследования, подготовленного специалистами кафедры Федеральной антимонопольной службы Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Работа посвящена вопросам использования цифровых инструментов при организации закупочных процедур и оценке влияния автоматизации на отдельные рабочие процессы.

Как сообщили организаторы презентации, в исследовании рассматривались вопросы повышения эффективности административных процедур, снижения трудоемкости отдельных операций и совершенствования процессов сопровождения закупочной деятельности. При этом авторы работы анализировали опыт применения цифровых решений в работе заказчиков.

Константин Аршба отметил, что проект развивается как цифровое решение для сферы государственных и муниципальных закупок. По его словам, работа над системой продолжается с учетом изменений законодательства и практики применения закупочных процедур.

Петербургский международный экономический форум традиционно выступает площадкой для обсуждения вопросов экономического развития, внедрения новых технологий и обмена опытом между представителями бизнеса, органов власти и экспертного сообщества. В этом году в деловой программе форума особое внимание уделяется вопросам цифровой трансформации различных отраслей экономики и государственного управления.