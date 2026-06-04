Экспорт зерна из Ростовской области вырос на треть после кризисного года

В первом квартале 2026 года экспорт зерна из Ростовской области увеличился примерно на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Россельхознадзора и донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», проанализированные «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным Россельхознадзора, поставки продовольственной пшеницы из региона выросли на 20% и достигли 1,54 млн тонн. Всего с начала года Ростовская область экспортировала около 4,9 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что также примерно на треть превышает показатель аналогичного периода 2025 года.

Одновременно начала восстанавливаться загрузка портовой инфраструктуры. В апреле через порты Ростовской области было отгружено 776 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, что почти в полтора раза больше, чем годом ранее.

Рост экспортной активности происходит после крайне сложного для отрасли 2025 года. По данным министерства сельского хозяйства Ростовской области, экспорт зерновой продукции по итогам прошлого года сократился на 34% и составил 12,9 млн тонн. На этом фоне зернотрейдинговые компании региона впервые за несколько лет завершили год с совокупным убытком.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев считает, что текущая статистика позволяет говорить о прохождении наиболее острой фазы кризиса.

«Рост экспорта зерна, увеличение поставок продовольственной пшеницы и рост перевалки через донские порты позволяют говорить о прохождении наиболее острой фазы кризиса и появлении признаков восстановления рынка»,— отмечает эксперт.

При этом специалисты предупреждают, что увеличение объемов поставок еще не означает автоматического восстановления прибыльности бизнеса. Дальнейшая ситуация будет зависеть от мировых цен на зерно, экспортной политики государства, стоимости финансирования, логистических расходов и будущего урожая.

Подробнее читайте в материале «Зерно вернулось в порты»

Валерий Климов