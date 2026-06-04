В Ростове переговоры о закупках продукции проведут почти 40 компаний из 16 стран

В середине июня в Ростов-на-Дону для проведения переговоров о закупках пищевой и сельскохозяйственной продукции приедут более 35 компаний из 16 стран. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил директор Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Ростовской области Аркадий Мурзаев. Он подчеркнул, что на несколько дней столица Дона превратится в центр международной торговли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам господина Мурзаева, с 17 по 19 июня в выставочном центре «Арена Экспо» состоится международный форум «ЮгПродТех 2026», главная тема которого «Инновации в пищевой промышленности как средство повышения экспортного потенциала отрасли». В рамках форума состоится международная закупочная сессия. «В Ростов приедут более 35 байеров из 16 государств. В частности, из Турции, стран СНГ и ЕАС, Грузии, Нигерии, Кении, Египта, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана. С российской стороны в сессии будут участвовать представители компаний из 15 субъектов РФ, в том числе и отдаленных. По сути, будет представлена вся европейская часть России», – прокомментировал руководитель ЦПЭ.

Он пояснил, что для донских предпринимателей это хорошая возможность наладить деловые контакты и провести переговоры с целью заключить экспортные контракты. «За границей есть высокий интерес практически ко всему, что производят аграрии и перерабатывающие предприятия Ростовской области. Донские производители, ориентированные на экспорт, могут представить свои товары потенциальным иностранным партнерам, получить от них обратную связь и подписать договоры о поставках», – сказал Аркадий Мурзаев.

По его словам, такое масштабное предприятие пройдет в Ростове впервые. «Особенность этой закупочной сессии еще и в том, что упор будет делаться на продукты высоких уровней передела. Нам надо увеличивать долю переработанной продукции в продовольственном экспорте региона», – резюмировал господин Мурзаев.

Владимир Андреев