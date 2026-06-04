Концерт Кати Чеховой, спектакль «Вишневый сад» и «Убить Билла» в кино

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут посетить концерты исполнителей разных жанров, посмотреть спектакли и кинопремьеры, а также посмотреть интерактивную выставку о художнике Илье Репине. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



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Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

5 июня в 18:00 в областном доме народного творчества пройдет концерт «Песня не знает границ» с участием Рязанского государственного академического русского народного хора им. Попова. Зрители услышат популярные русские народные песни и фольклор рязанской земли, а также песни известных российских композиторов на стихи Сергея Есенина. Кульминацией вечера станут душевные песни военных лет, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

Стоимость билетов – от 200 руб. (6+)

В пятницу в 20:30 в баре «Руки Вверх!» пройдет клубный концерт Кати Чеховой. В июне 2005 года проект стартовал ротацией треков «Я-робот» и «Крылья» в эфирах российских радиостанций. В декабре 2005 года вышел первый альбом Кати Чеховой «Я-робот», легальные продажи которого составили 250 тыс. CD-копий. В течение года треки альбома занимали прочно свои места в плейлистах клубных диджеев Москвы и России.

Стоимость билетов – 2300 руб. (18+)

В воскресенье в 17:00 в филармонии оркестр им. Еждика исполнит программу «Хиты Адриано Челентано». В программе — самые популярные песни из репертуара легендарного итальянского певца и актера, такие как «Я тебя люблю», Amore no, Larcobaeno, Susanna, Azurro, L’italiano, а также тема любви из к/ф «Крестный отец» (N. Iwai) в исполнении оркестра, Lemonzione non ha voce и другие.

Стоимость билетов – от 800 руб. (12+)

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Какие спектакли посетить

В пятницу в 18:30 в театре драмы им. Горького покажут драму «Вишневый сад» по произведению Антона Чехова. «В постановке народного артиста РФ Николая Сорокина все соткано без надрыва, с удивительной теплотой и легкостью. Возникает ощущение смешного, очень смешного и грустного одновременно — все как в жизни»,— сказано в описании постановки ростовского театра.

Стоимость билетов – от 400 руб. (12+)

6 июня в 18:00 в музыкальном театре Ростова покажут оперу «Пиковая дама». В центре сюжета — обедневший офицер Герман, который воспылал страстью к загадочной незнакомке. Ей оказалась Лиза — внучка старой, богатой Графини, и будущая законная супруга князя Елецкого.

Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

В театре «Человек в кубе» в пятницу, 3 апреля, в 19:00 состоится моноспектакль «Мой блистательный развод» по сценарию ирландской писательницы Джеральдины Эрон. Как заявляют организаторы, зрителей ждет «ироничная исповедь одинокой женщины», которая отвечает на вопрос «как выжить после развода?».

Стоимость билетов – 1300 руб. (18+)

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Что смотреть в кино

Кинотеатр «Горизонт Cinema&Emotion» в пятницу, 5 июня в 19:30 покажет фильм Уэса Андерсона 2012 года «Королевство полной луны». Действие разворачивается в 60-е годы XX века. Пара влюбленных подростков, живущих на острове в Новой Англии, убегает из-под присмотра взрослых. После обнаружения пропажи местный шериф начинает расследование, а вожатый лагеря бойскаутов организует поисковый отряд. Это развлекательные забавные сентиментальные приключения с красивым эстетическим оформлением в стиле французского кино (например, фильма «Амели»), с элементами роуд-муви. В ролях второго плана снялись звезды мирового кино Брюс Уиллис, Билл Мюррей, Эдвард Нортон и Харви Кейтель.

Стоимость билетов — 1500 руб. (18+)

В прокат вышел «Убить Билла: Кровавое дело целиком» (Kill Bill: The Whole Bloody Affair) Квентина Тарантино — режиссерская версия культового фильма, прежде разделенного на две отдельные ленты. По мнению автора «Ъ» Юлии Шагельман, увидеть на большом экране воплощение оригинального замысла такого автора, как Тарантино, — одно из лучших зрительских переживаний.

Стоимость билетов — от 490 руб. (18+)

В пятницу и в выходные в кинотеатре «Киномакс IMAX» пройдут показы авторского фильма Мигеля Анхеля Хименеса «День рождения». Главную роль в драме о власти, любви и свободе сыграл Уиллем Дефо. В описании киноленты указано, что это история из жизни миллиардера, которому принадлежит остров

Стоимость билетов — 410 руб. (18+)

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Чем еще можно заняться

В пятницу и в выходные в Донэкспоцентре продолжает проходить мультимедийная выставка «Репин. Учитель великих». Илья Репин — русский живописец, является одной из ключевых фигур реалистической школы. Создал галерею портретов современников, работал как исторический живописец и мастер бытовых сцен. Как педагог воспитал целую плеяду прославленных художников: Борис Кустодиев, Игорь Грабарь, Иван Куликов, Филипп Малявин, Анна Остроумова-Лебедева, Николай Фешин, Валентин Серов.

Стоимость билетов — от 400 руб. (0+)

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