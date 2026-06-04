Шушары ввели в Senat

Бывшую площадку Toyota в Петербурге перезапустили под сборку автомобилей премиального бренда Senat. Пока в линейке будут представлены две модели: Senat 900 и Senat 1000. По мнению собеседников «Ъ Северо-Запад», с учетом нишевости поставленных на конвейер машин завод вряд ли может рассчитывать на высокие продажи, но при условии заинтересованности госкорпораций и иных структур к обновлению парков, ситуация вполне может измениться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобиль Аurus SENAT

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Автомобиль Аurus SENAT

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Шушарах после четырехлетнего простоя перезапустили бывший завод Toyota. Как и предполагалось, на предприятии при содействии китайского партнера станут выпускать автомобили премиального класса под брендом Senat. Управлять заводом будет консорциум ООО «Аурус», ПАО «Газпром» и ПАО «КАМАЗ».

Церемония запуска производства состоялась на полях ПМЭФ-2026, где журналистам и почетной публике были представлена линейка бренда из двух моделей Senat 900 (перелицованный Hongqi H9) и Senat 1000 (длиннобазная версия Hongqi H9). Senat 900 в базовой комплектации появится в продаже этим летом и будет стоить 12 млн рублей, а Senat 1000, производство которого планируется начать до конца 2027-го, может выйти на рынок с ценником 14–15 млн рублей.

Присутствовавший на церемонии зампред правительства РФ Денис Мантуров назвал ввод площадки «завершением цикла воссоздания производства в России автомобилей во всех востребованных сегментах и классах».

О том, что на площадке в Шушарах начнется выпуск автомобилей Aurus, господин Мантуров говорил журналистам еще феврале 2024 года. Он отмечал, что первые экземпляры появятся в конце 2024-го, а сама сборка будет вестись совместно с зарубежными партнерами. С какими именно, вице-премьер не уточнял.

При этом исполнительный директор Hongqi в России Иван Савельев в рамках сессии бренда на ПМЭФ-2024 называл появившуюся в СМИ информацию о возможном сотрудничестве Hongqi и ООО «Аурус» в части крупноузловой сборки «небезосновательной». ( doc/6748029 ) Экспертное сообщество также выделяло Hongqi среди других брендов как самый логичный выбор производственного партнера для этого проекта.

Тогда же на полях ПМЭФ-2024 между Смольным и ООО «Аурус» было заключено соглашение о создании производства автомобилей марки Aurus на бывшем заводе Toyota в Петербурге. Подписи под документом поставил губернатор города Александр Беглов и гендиректор ООО «Аурус» Андрей Панков (бывший топ-менеджер Renault в России). Господин Панков уточнял, что на площадке, кроме автомобилей, будут также производить компоненты и субкомпоненты.

Завод Toyota в Шушарах запустили в 2007 году. На площадке выпускались модели Camry и RAV4. Мощности были рассчитаны на 100 тыс. автомобилей в год. В 2021 году предприятие нарастило выпуск на 20%, до 80,8 тыс. машин. За тот же период компания реализовала на российском рынке 117,3 тыс. авто (с учетом Lexus). В сентябре 2022-го японская корпорация заявила о прекращении производства, а в начале 2023 года предприятие было продано ФГУП «НАМИ».

По мнению собеседников «Ъ Северо-Запад» на авторынке, если учитывать премиальность и люксовость поставленных на конвейер моделей, то завод вряд ли может рассчитывать на высокие продажи. Однако при условии заинтересованности госкорпораций и иных структур к обновлению парков, ситуация вполне может измениться. По информации нескольких опрошенных дилеров, в год им удается продавать не более 20 машин уровня Hongqi H9.

Автоэксперт Денис Гаврилов полагает, что максимальная загрузка завода с одной моделью может составить максимум 1 тыс. машин в год.

Говоря о перспективах развития марки, эксперт отмечает, что в дальнейшем все будет зависит от развития модельного ряда и наличия автомобилей, представленных в среднем ценовом сегменте. Пока это нишевой бренд под конкретную целевую аудиторию.

Владимир Колодчук