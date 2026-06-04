Генпрокуроры России и Уганды обсудили вопросы возврата преступных активов из-за рубежа

Генеральный прокурор России Александр Гуцан в рабочей беседе с директором Службы государственного обвинения Уганды Ангузу Лино «на полях» ПМЭФ-2026, говоря о перспективных направлениях совместной работы, затронул выработку общих подходов к вопросам возврата из-за рубежа преступных активов.

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«Недавнее наделение Генеральной прокуратуры Российской Федерации статусом наблюдателя Межведомственной сети по возврату активов Восточной Африки открывает для этого новые возможности. Надеюсь на активное взаимодействие на данном направлении»,— сказал он.

В разговоре со своим коллегой из Египта, Мохамедом Шауки Айядом, господин Гуцан отметил, что между двумя государствами стоят общие вызовы, среди которых он выделил, прежде всего, борьбу с транснациональной организованной преступностью, терроризмом, отмыванием преступных доходов и киберпреступностью.

По итогам переговоров были подписаны соглашения о сотрудничестве РФ с Угандой и Египтом. Генпрокурор подчеркнул, что Россия придает большое значение развитию партнерских отношений со странами Африки.

Александр Гуцан напомнил, что осенью этого года состоится третий саммит «Россия – Африка», ключевыми целями которого названы укрепление политического диалога, координация усилий в сфере безопасности и противодействия современным угрозам, развитие торгово-экономических и других связей. «Предлагаю использовать эти площадки для дальнейшего взаимодействия по всем направлениям нашей деятельности»,— заключил он.

Андрей Кучеров