Подарок ко Дню города

«Балтийский лизинг», крупнейшая лизинговая компания Санкт-Петербурга, вновь поддержала одно из самых ярких событий в мире театрального искусства — концерт под открытым небом «Классика на Дворцовой». В этом году он был приурочен к 323-й годовщине основания города и стал незабываемым подарком для жителей и гостей Северной столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг» Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг»

Как отмечают в «Балтийском лизинге», за последние несколько лет в Петербурге сложилась традиция праздновать День города на Дворцовой площади под аккомпанемент шедевров мировой классики и яркого мультимедийного шоу. Концерт, который дважды признавался «Национальным событием года», всегда проходит с большим размахом — в этом году его посетили более 152 тыс. зрителей.

На сцене у Зимнего дворца выступили ведущие солисты российской и мировой оперы, а также симфонический оркестр Академической филармонии под управлением Артема Абашева. Программа, как всегда, представляла собой симбиоз классических и современных музыкальных шедевров, многие из которых были знакомы каждому слушателю. Прозвучали отрывки из произведений Джузеппе Верди, Джоаккино Россини, Жака Оффенбаха и Имре Кальмана, а также знаменитые неаполитанские песни.

Особый шарм вечеру придали неожиданные эстрадные включения: баллада группы Scorpions «Maybe I, Maybe You» в исполнении тенора Андрея Данилова (Немецкая опера, Берлин) и легендарная «Tanti auguri» Раффаэллы Карра, которую подарила публике итальянская сопрано Мариам Баттистелли.

Среди других приглашенных звезд — тенор Марко Чапони (Италия), баритон Игорь Головатенко (Большой театр), меццо-сопрано Мария Баракова, а также Сергей Романовский, Семен Антаков, Лидия Фридман, Инна Деменкова и специальный гость — виолончелист Борислав Струлев. Феерию вокальных партий дополнила хореография: на подиуме блистала труппа Театра балета имени Леонида Якобсона, а также выступили танцевальные коллективы из Тюмени и Перми, семикратные чемпионы мира по танцевальному спорту.

«Оставаясь надежным партнером для бизнеса, "Балтийский лизинг" продолжает следовать стратегии социальной ответственности и вносит вклад в развитие культурной жизни Северной столицы. Программа концерта "Классика на Дворцовой", ставшего визитной карточкой города, вновь удивила зрелищностью и разнообразием. Наша компания родилась в Петербурге и с тех пор выросла в одного из лидеров российского рынка лизинга, но мы бережно храним связь с городом, который для всех нас служит источником вдохновения и неиссякаемой энергии. 323-й день рождения Санкт-Петербурга — это еще один повод сказать спасибо городу и подарить жителям и гостям возможность прикоснуться к высокому искусству»,— заявил первый заместитель генерального директора «Балтийского лизинга» Антон Сапожков.

«Балтийский лизинг» занимает 4-е место в рэнкинге лизинговых компаний России по версии «Эксперт РА». В разрезе регионов компания остается бессменным лидером на рынке Санкт-Петербурга, развивая присутствие по всей России — от Калининграда до Южно-Сахалинска.

ООО «Балтийский лизинг»