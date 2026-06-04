Матвиенко предложила создать «клуб миллионеров» для поддержки семей с детьми

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила создать «клуб миллионеров» из предприятий, которые выплачивают сотрудникам по 1 млн руб. за рождение первого ребенка. По ее словам, сейчас в России более 100 таких предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Давайте создадим клуб миллионеров, но не тот, который в плохом смысле воспринимается гражданами, а клуб миллионеров тех, кто вот так заботится о семьях. И входной билет в этот клуб — всего 1 млн руб. на каждого ребенка. Это не так много»,— сказала спикер на сессии ПМЭФ (цитата по ТАСС).

Госпожа Матвиенко напомнила, что государство не облагает этот миллион налогами. По мнению спикера, успех того или иного человека в обществе должен «измеряться не деньгами, не марками автомобилей, а тем, сколько детей родила эта семья». «Требуется очень много усилий, чтобы семейные ценности, традиционная российская большая семья вернулись в наше сознание и понимание, что это действительно ценность»,— добавила спикер.

Президент Владимир Путин называл основными задачами России поддержку рождаемости и многодетности. В стране предусмотрены меры поддержки для многодетных семей. В феврале господин Путин подписал закон о сохранении пособия многодетным семьям при росте доходов. В марте президент запретил изымать у многодетных семей участки и автомобили за долги. Параллельно с этим с 2025 года частные клиники в регионах начали отказываться от проведения абортов. Валентина Матвиенко уверяла, что до полного запрета не дойдет.

О мерах властей по повышению рождаемости — в материале «Ъ» «Беременности добавят настроения».