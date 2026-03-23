Путин запретил изымать у многодетных семей участки и автомобили за долги

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым запрещается за долги изымать у многодетных семей некоторые виды имущества. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Закон расширяет список имущества, которое нельзя изъять у должника, имеющего троих и более детей, по судебным решениям. В перечень добавлен земельный участок, предоставленный семье бесплатно в качестве меры соцподдержки. Исключением будет указанное имущество, выступающее предметом ипотеки. Также изъятию не подлежит единственный в семье автомобиль.

По словам авторов инициативы, изменения в ст. 446 Гражданского кодекса усилят социальную защиту многодетных семей и повысят уровень их правовой поддержки.