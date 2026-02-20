Путин подписал закон о сохранении пособия многодетным семьям при росте доходов

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий многодетным семьям сохранять единое пособие при превышении дохода. Условие — среднедушевой доход не должен превышать региональный прожиточный минимум более чем на 10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Закон вступит в силу через 90 дней после опубликования. Если какие-то многодетные семьи с 1 января уже получили отказ в назначении пособия из-за превышения дохода семьи, эти решения пересмотрят автоматически.

Изменения в закон подготовили после прямой линии с президентом Владимиром Путиным в декабре 2025 года. Он тогда назвал ошибкой правительства формалистический подход к начислению пособий, который лишает семьи средств, если у родителей немного выросла зарплата. По оценкам правительства, инициатива затронет более 231 тыс. детей.