Генеральный прокурор России Александр Гуцан в ходе встречи «на полях» ПМЭФ-2026 с Генпрокурором Верховной народной прокуратуры Вьетнама Нгуен Хюи Тиеном предложил подписать пятую программу сотрудничества, которая, по его мнению, придаст новый импульс совместной работе. «В ней впервые запланированы мероприятия на уровне региональных и военных прокуратур по самым актуальным направлениям надзорной деятельности»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генпрокуроры России и Вьетнама подписали обновленную программу сотрудничества

Фото: Генеральная прокуратура РФ Генпрокуроры России и Вьетнама подписали обновленную программу сотрудничества

Фото: Генеральная прокуратура РФ

Глава российского надзорного ведомства отдельно обратил внимание, что предусмотренный в документе раздел о сотрудничестве в научно-образовательной сфере включает взаимное обучение по программам повышения квалификации.

«Предлагаю также продолжить практику проведения выездных лекций для прокурорских работников России и Вьетнама по интересующим наши стороны вопросам. Пользуясь случаем, приглашаю руководство Университета прокуратуры Вьетнама в июле посетить Москву для обсуждения дальнейшего партнерства в указанной сфере»,— заявил Александр Гуцан.

Он отметил, что отношения между двумя странами последовательно развиваются на основе уважения, доверия и взаимной поддержки на протяжении уже более 76 лет. «Особо отмечу конструктивность и поступательность взаимодействия прокуратур обеих стран. Мы успешно реализовали четыре программы сотрудничества»,— подчеркнул он.

Переговоры завершились подписанием сторонами обновленной программы сотрудничества.

Первая встреча Александра Гуцана с Нгуен Хюи Тиеном состоялась в октябре прошлого года в Ханое в рамках мероприятий торжественной церемонии подписания Конвенции ООН против киберпреступности. Тогда стороны договорились продолжить расширять горизонты практического сотрудничества на ключевых направлениях.

Андрей Кучеров