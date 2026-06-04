Российская компания Azimut рассматривает запуск отелей на Кубе

Российская компания Azimut работает над стратегией запуска на Кубе нескольких отелей. Об этом сообщила глава комитета по инвестполитике совета Россия-Куба при Торгово-промышленной палате Олимпиада Знаменская.

С Гаваной уже ведут переговоры о запуске отелей. «Мы обсуждаем стратегию, концепцию запуска не одного отеля, а нескольких отелей под определенный сегмент гостей»,— сказала госпожа Знаменская на Петербургском международном экономическом форуме (цитата по «РИА Новости»).

МИД России выражал солидарность с властями Кубы на фоне обострения ее отношений с США. В мае Штаты выдвинули в адрес бывшего кубинского лидера Рауля Кастро обвинения по делу о сбитых в 1996 году самолетах правозащитной организации «Братья во имя спасения», когда погибли четыре человека. The New York Times писала, что чиновники США допускают захват Кастро по венесуэльскому сценарию.

Подробности — в материале «Ъ» «Кубу поведут по пути Венесуэлы».