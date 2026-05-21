Кубу поведут по пути Венесуэлы

Отказ кубинских властей от политического транзита на фоне нефтяной блокады острова Штатами и полного энергетического коллапса внутри страны заставил Вашингтон ужесточить риторику. 20 мая против экс-президента Кубы Рауля Кастро были выдвинуты обвинения в заговоре с целью убийства граждан США. Речь идет об инциденте 30-летней давности. Этот шаг неизбежно наводит на воспоминания об операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и существенно усиливает давление на Кубу. При этом силовой сценарий по-прежнему находится под вопросом, но его вероятность стала выше, чем раньше.

Экс-президент Кубы Рауль Кастро

Фото: Carlo Allegri / Reuters Экс-президент Кубы Рауль Кастро

Обвинения против 94-летнего экс-президента Кубы 20 мая выдвинуло Министерство юстиции США. По словам исполняющего обязанности генпрокурора Тодда Бланша во время выступления в Майами, Кастро обвиняют в том, что, будучи министром обороны, 24 февраля 1996 года он отдал приказ кубинским истребителям МиГ-29 сбить два гражданских самолета Cessna, принадлежавших базирующейся в Майами организации кубинских эмигрантов «Братья на помощь». В результате крушения погибли четыре человека: трое граждан США и один постоянный резидент. Помимо экс-президента обвинения были выдвинуты еще против пяти военных, включая пилотов истребителей. Дело будет рассматриваться федеральным судом США в штате Флорида.

По словам Бланша, он ожидает, что Рауль Кастро явится в суд «либо добровольно, либо иным способом».

Здесь напрашивается аналогия с историей захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В случае с ним США использовали тот же юридический механизм: венесуэльского лидера обвинили в наркотерроризме и контрабанде кокаина, объявили в международный розыск и заявили о многомиллионной награде за информацию о нем. А уже 3 января 2026 года состоялась беспрецедентная операция по захвату президента в его собственной резиденции. В итоге Мадуро и его жена Селия были доставлены в США, где должны предстать перед судом. Аналитики убеждены, что обвинения против Кастро — это прямой сигнал кубинским властям быть более сговорчивыми, чем руководство Венесуэлы. В Гаване на заявления отреагировали однозначно: и президент Мигель Диас-Канель, и глава МИД Бруно Родригес Паррилья сочли обвинения предлогом для подготовки военной агрессии.

При этом в ситуации с Кастро и Мадуро есть ряд существенных отличий. Прежде всего Кастро, в отличие от Мадуро, уже давно не занимает пост президента, а политические элиты Кубы не подают признаков характерного для Венесуэлы раскола. К тому же в случае военной операции Штаты могут столкнуться с неконтролируемым потоком беженцев: от Флориды Кубу отделяют всего лишь 140 км по воде.

Противоречивыми остаются и сигналы из Вашингтона. Через несколько часов после того, как новости о выдвинутых против Кастро обвинениях разлетелись по мировым СМИ, госсекретарь США Марко Рубио выступил с пятиминутным видеообращением. В нем он связал тяжелейший энергетический кризис на острове не с нефтяной блокадой США, а с действиями кубинских властей, которые, как утверждает Рубио, погрязли в коррупции. Он заявил, что США «готовы открыть новую главу в отношениях между нашими народами и нашими странами», но на пути у этого шага стоит действующая власть. Чуть позже высказался уже сам президент Дональд Трамп, который посчитал, что у США нет необходимости в эскалации отношений с Кубой. «Послушайте, страна разваливается. Они действительно потеряли контроль над Кубой»,— сказал он журналистам. При этом американский лидер не стал отвечать на вопрос, ждет ли Кастро та же участь, что и Мадуро.

На первый взгляд неожиданный шаг с предъявлением обвинений Кастро стал продолжением планомерного давления руководства США на кубинские власти, которое активизировалось после того, как Вашингтон взял передышку в войне с Ираном. 1

4 мая директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Гавану и представил руководству острова жесткий ультиматум, который включает в себя демонтаж коммунистической системы и проведение выборов, а также отказ от сотрудничества с ключевыми союзниками, включая Китай и Россию.

Спустя пару дней США расширили санкции в отношении кубинских политиков и чиновников. В нескольких СМИ, включая Politico и The New York Times, появились сообщения о том, что США в большей степени, чем раньше, готовы рассмотреть силовой сценарий смены режима. При этом Politico утверждает, что в Белом доме пока не принято решение о радикальных шагах, но настроение Дональда Трампа может в любой момент измениться.

Вероника Вишнякова