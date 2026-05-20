Минюст США подтвердил обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро
В адрес бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц выдвинули обвинения в сговоре с целью убийства американцев. Об этом заявил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш.
«Кастро и другим фигурантам также предъявлены обвинения в других преступлениях, в том числе в уничтожении воздушного судна, а также четыре отдельных обвинения в убийстве»,— заявил господин Бланш на пресс-конференции.
Сегодня Reuters со ссылкой на судебные материалы писало об обвинениях в адрес господина Кастро. По данным агентства, 94-летний бывший лидер Кубы обвиняется по двум эпизодам уничтожения воздушного судна. The New York Times писала, что высокопоставленные чиновники США допускают захват бывшего лидера Кубы по венесуэльскому сценарию. В январе американские силы нанесли удары по Венесуэле, захватили президента Николаса Мадуро и его супругу, а затем вывезли их из страны.
Обвинения связаны с инцидентом 1996 года, когда истребители Кубы сбили два самолета гуманитарной организации Brothers to the Rescue «Братья во имя спасения». Организация создана кубинскими эмигрантами в 1991 году в США. Погибли четыре человека, находившиеся на борту. Правительство Кубы обосновало это решение нарушением своего воздушного пространства. Brothers to the Rescue прекратила свое существование после инцидента.
Власти США рассматривают возможность использовать предъявление обвинений Раулю Кастро как часть стратегии по усилению давления на кубинское правительство, с целью смены руководства страны на более лояльное. В Вашингтоне рассчитывают обвинить нынешнего кубинского президента в провале политических и экономических реформ. Ранее, по аналогии с венесуэльским сценарием, США использовали федеральное обвинение для оправдания действий, которые привели к захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в январе 2026 года.
Эта стратегия уже применялась ранее: США вводили санкции против Кубы, включая пошлины на товары из стран, поставляющих нефть на остров, что привело к энергетическому кризису. Также США допускали захват Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию. Куба, в свою очередь, обвиняет США в попытке обречь страну на «экстремальные условия жизни» и шантаже, подчеркивая, что политическая система страны не подлежит обсуждению.
Известно, что в марте 2026 года бывший президент Кубы 94-летний Рауль Кастро входил в состав делегации, которая от имени кубинского правительства вела переговоры с США. В 2014 году он уже возглавлял переговоры с бывшим президентом США Бараком Обамой, что позволило восстановить дипломатические отношения. На текущих переговорах обсуждались взаимовыгодные пункты и поочередные действия для их достижения, в первую очередь о площадке и постоянном канале связи для ведения диалога.