Минюст США подтвердил обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро

В адрес бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц выдвинули обвинения в сговоре с целью убийства американцев. Об этом заявил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш.

Бывший лидер Кубы Рауль Кастро

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Кастро и другим фигурантам также предъявлены обвинения в других преступлениях, в том числе в уничтожении воздушного судна, а также четыре отдельных обвинения в убийстве»,— заявил господин Бланш на пресс-конференции.

Сегодня Reuters со ссылкой на судебные материалы писало об обвинениях в адрес господина Кастро. По данным агентства, 94-летний бывший лидер Кубы обвиняется по двум эпизодам уничтожения воздушного судна. The New York Times писала, что высокопоставленные чиновники США допускают захват бывшего лидера Кубы по венесуэльскому сценарию. В январе американские силы нанесли удары по Венесуэле, захватили президента Николаса Мадуро и его супругу, а затем вывезли их из страны.

Обвинения связаны с инцидентом 1996 года, когда истребители Кубы сбили два самолета гуманитарной организации Brothers to the Rescue «Братья во имя спасения». Организация создана кубинскими эмигрантами в 1991 году в США. Погибли четыре человека, находившиеся на борту. Правительство Кубы обосновало это решение нарушением своего воздушного пространства. Brothers to the Rescue прекратила свое существование после инцидента.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Власти США рассматривают возможность использовать предъявление обвинений Раулю Кастро как часть стратегии по усилению давления на кубинское правительство, с целью смены руководства страны на более лояльное. В Вашингтоне рассчитывают обвинить нынешнего кубинского президента в провале политических и экономических реформ. Ранее, по аналогии с венесуэльским сценарием, США использовали федеральное обвинение для оправдания действий, которые привели к захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в январе 2026 года.

Эта стратегия уже применялась ранее: США вводили санкции против Кубы, включая пошлины на товары из стран, поставляющих нефть на остров, что привело к энергетическому кризису. Также США допускали захват Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию. Куба, в свою очередь, обвиняет США в попытке обречь страну на «экстремальные условия жизни» и шантаже, подчеркивая, что политическая система страны не подлежит обсуждению.

Известно, что в марте 2026 года бывший президент Кубы 94-летний Рауль Кастро входил в состав делегации, которая от имени кубинского правительства вела переговоры с США. В 2014 году он уже возглавлял переговоры с бывшим президентом США Бараком Обамой, что позволило восстановить дипломатические отношения. На текущих переговорах обсуждались взаимовыгодные пункты и поочередные действия для их достижения, в первую очередь о площадке и постоянном канале связи для ведения диалога.

