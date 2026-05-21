МИД России осудил давление США на Кубу в связи с преследованием Рауля Кастро

Россия осуждает давление США на кубинское руководство «с неприкрытой целью смены власти» и «установления контроля». Соответствующее заявление опубликовал МИД России. Вчера США выдвинули против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро обвинения из-за сбитых в 1996 году самолетов.

В МИД утверждают, что США пытаются использовать инцидент 30-летней давности, чтобы придать «видимость легитимности беспрецедентному давлению» на остров. «Похоже, специально делается все, чтобы показать возможность вооруженной интервенции в отношении Кубы. Аналогии с январскими событиями в Венесуэле напрашиваются», — указывается в заявлении.

Ведомство выразило уверенность, что «страна сплотится» вокруг Рауля Кастро, а попытки «сфабриковать обвинения» против него «обречены на провал». Российский МИД выразил солидарность с властями и народом Кубы и призвал стороны урегулировать противоречия путем переговоров на основе взаимного уважения.

20 мая США выдвинули в адрес 94-летнего бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и пяти кубинских военных обвинения по делу о сбитых в 1996 году гражданских самолетах правозащитной организации «Братья во имя спасения». В результате происшествия погибли четыре человека. Сегодня в Карибское море прибыла авианосная группа ВС США Nimitz. The New York Times писала, что высокопоставленные чиновники США допускают захват бывшего лидера Кубы по венесуэльскому сценарию.

