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В сторону Крыма и обратно задерживаются 11 поездов

В связи с авиационной опасностью на Крымской железной дороге приостановлено движение пассажирских поездов на некоторых участках пути. Из-за этого в сторону Крыма и обратно задерживаются 11 поездов. Об этом сообщает пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В сторону Крыма задерживаются шесть поездов. Они следуют из Адлера, Минеральных Вод, Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь, Севастополь и Евпаторию. Минимальное время задержки составляет два часа, максимальное — четыре часа.

Из Крыма задерживаются пять поездов. Составы направляются в Москву и Санкт-Петербург. Один из поездов остановлен. Минимальное время задержки составляет три часа, максимальное — 4,5 часа.

По данным перевозчика, пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, эвакуированы из поездов в целях безопасности.

«Начальники поездов на связи с оперативным штабом. Проводники всесторонне поддерживают пассажиров в пути»,— подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что время задержки поездов в пути может измениться. Начальники составов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.

Алина Зорина

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