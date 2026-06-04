В сторону Крыма и обратно задерживаются 11 поездов
В связи с авиационной опасностью на Крымской железной дороге приостановлено движение пассажирских поездов на некоторых участках пути. Из-за этого в сторону Крыма и обратно задерживаются 11 поездов. Об этом сообщает пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
В сторону Крыма задерживаются шесть поездов. Они следуют из Адлера, Минеральных Вод, Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь, Севастополь и Евпаторию. Минимальное время задержки составляет два часа, максимальное — четыре часа.
Из Крыма задерживаются пять поездов. Составы направляются в Москву и Санкт-Петербург. Один из поездов остановлен. Минимальное время задержки составляет три часа, максимальное — 4,5 часа.
По данным перевозчика, пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, эвакуированы из поездов в целях безопасности.
«Начальники поездов на связи с оперативным штабом. Проводники всесторонне поддерживают пассажиров в пути»,— подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что время задержки поездов в пути может измениться. Начальники составов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.