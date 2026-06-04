Ростовские улицы начала экспериментально патрулировать конная полиция

В Ростовской области в пилотном режиме начало функционировать подразделение конной полиции, которое уже задействовали на охране майских праздников и массовых акций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Экспериментальный формат работы кавалерийского отряда полиции стартовал в донском регионе. Как пишет РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД, личный состав подразделения сейчас осваивает тактику несения службы на лошадях, отрабатывая навыки в ходе крупных общественных мероприятий.

По данным ведомства, на протяжении 2026 года конные наряды четырежды выходили на охрану общественного порядка. Пик активности пришелся на майские праздничные дни, когда патрульные верхом обеспечивали безопасность жителей и гостей региона.

«Конные наряды задействуются для поддержания правопорядка в парках, на набережных и в местах массового скопления граждан, а также на участках местности, труднодоступных для пеших и автомобильных патрулей», — пояснили в пресс-службе.

Особый упор в работе кавалеристов сделан на визуальное присутствие: появление всадников в зонах отдыха и на людных локациях служит действенным профилактическим инструментом. Как отметили в главке, такой патруль наглядно демонстрирует присутствие стражей порядка и усиливает меры предотвращения правонарушений.

Напомним, что кавалерийское отделение в составе роты 9-го полка городского ППСП УМВД России было сформировано в Ростове-на-Дону еще в 2024 году. К середине того года штат сотрудников полностью укомплектовали, параллельно власти занимались приобретением лошадей для будущих выездов. Теперь, спустя время, подразделение приступило к полноценной отработке задач в режиме реального времени, что позволит оценить перспективы расширения практики использования конных патрулей в регионе.

Станислав Маслаков