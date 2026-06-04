Главные новости к утру 4 июня

При ударе ВСУ по Симферополю погибли три человека, еще семь ранены.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что риск эскалации конфликта между Россией и Украиной сейчас выше, чем два года назад.

США работают над законопроектом о новых санкциях в отношении России.

Марко Рубио сообщил, что Госдепу неизвестно об американской делегации, которая участвует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Литва ведет переговоры с США о возможном размещении ядерного оружия на своей территории, заявил министр обороны страны Робертас Каунас.

Ким Чен Ын призвал наращивать ядерный потенциал КНДР в геометрической прогрессии.

США и Иран близки к подписанию соглашения, сделка может быть заключена уже в ближайшие выходные, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.